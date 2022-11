अमेरिका ने दी चेतावनी, कुछ घंटे बाद उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी, कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच गिरी, देखें तस्वीरें

Highlights ‘कड़ी’ सैन्य कार्रवाई शुरू करने की धमकी देने के कुछ घंटों बाद यह कदम उठाया। उत्तर कोरियाई मिसाइल अधिकतम 47 किलोमीटर की ऊंचाई पर 240 किलोमीटर की दूरी तक उड़ी। मिसाइल प्रक्षेपण को कोरियाई प्रायद्वीप की शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली ‘गंभीर उकसावे’ वाली कार्रवाई करार दिया।

सियोलः उत्तर कोरिया ने बृहस्पतिवार को अपने पूर्वी समुद्री तट की ओर कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह जानकारी दी। उसने कहा कि उत्तर कोरिया ने अमेरिका द्वारा क्षेत्र में अपने सहयोगियों-दक्षिण कोरिया और जापान की सुरक्षा को लेकर दृढ़ प्रतिबद्धता जताने के जवाब में ‘कड़ी’ सैन्य कार्रवाई शुरू करने की धमकी देने के कुछ घंटों बाद यह कदम उठाया।

दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक, उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय इलाके वोनसान से बृहस्पतिवार सुबह 10.48 बजे दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच गिरी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑ‍फ स्टाफ ने कहा कि उत्तर कोरियाई मिसाइल अधिकतम 47 किलोमीटर की ऊंचाई पर 240 किलोमीटर की दूरी तक उड़ी।

उन्होंने इस मिसाइल प्रक्षेपण को कोरियाई प्रायद्वीप की शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली ‘गंभीर उकसावे’ वाली कार्रवाई करार दिया। मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगते ही दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान की सेनाओं ने इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता के समक्ष खतरा पैदा करता है।

उत्तर कोरिया ने पिछले आठ दिनों में पहला बैलिस्टक मिसाइल प्रक्षेपण किया है। इससे पहले, उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चो सोन ह्यू ने बृहस्पतिवार को चेताया था कि प्योंगयांग के मिसाइल प्रक्षेपणों को लेकर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का हालिया शिखर सम्मेलन कोरियाई प्रायद्वीप में व्याप्त तनाव को ‘अप्रत्याशित रूप से बढ़ा’ देगा।

चो का बयान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के उनके दक्षिण कोरियाई और जापानी समकक्षों के साथ हाल ही में किए गिए त्रिपक्षीय सम्मेलन पर उत्तर कोरिया का पहला आधिकारिक बयान था। सम्मेलन के बाद तीनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षणों की कड़ी निंदा की थी और प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की सहमति जताई थी। बयान में बाइडन ने परमाणु हथियारों सहित अन्य सभी सैन्य उपायों के जरिये दक्षिण कोरिया और जापान की रक्षा करने की अमेरिकी प्रतिबद्धता को दोहराया था।

चो ने कहा, “अमेरिका अपने सहयोगियों को जितनी ज्यादा मदद की पेशकश करेगा और वे कोरियाई प्रायद्वीप में जितनी अधिक उकसावे वाली सैन्य गतिविधियां संचालित करेंगे, उत्तर कोरिया की जवाबी कार्रवाई उतनी ही कड़ी होगी।’’ उन्होंने चेताया, “यह अमेरिका और उसके इशारे पर चलने वाली ताकतों के लिए अधिक गंभीर, यथार्थवादी और अपरिहार्य खतरा पैदा करेगा।”

चो ने यह नहीं बताया कि उत्तर कोरिया क्या कदम उठा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ‘अमेरिका अच्छी तरह से जानता होगा कि वह ऐसा दांव लगा रहा है, जिसके लिए उसे निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा।’ चो के बयान के जवाब में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का मकसद उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु एवं मिसाइल खतरों से निपटने के लिए एक संयुक्त प्रतिक्रिया का समन्वय करना था। वहीं, जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उत्तर कोरिया का बार-बार मिसाइल प्रक्षेपण करना जापान, क्षेत्र और पूरी दुनिया की शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा है।

अमेरिका-प्रशांत कमान ने कहा कि बृहस्पतिवार का प्रक्षेपण ‘उत्तर कोरिया के अवैध विध्वंसक हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के अस्थिर प्रभाव को उजागर करता है।’ उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण के बाद दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाओं ने उत्तर कोरिया के उकसावे से निपटने की संयुक्त तैयारी की समीक्षा करने के लिए बृहस्पतिवार सुबह मिसाइल रक्षा अभ्यास किया।

