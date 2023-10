Nobel Prize For Chemistry: मौंगी बावेंडी, लुईस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा

Highlights रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है वैज्ञानिकों मौंगी बावेंडी, लुईस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को पुरस्कार सूक्ष्म क्वांटम डॉट्स पर काम के लिए किया गया सम्मानित

Nobel Prize For Chemistry: रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। सूक्ष्म क्वांटम डॉट्स पर काम के लिए वैज्ञानिकों मौंगी बावेंडी, लुईस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

क्वांटम डॉट्स जिसे क्यूडी के रूप में जाना जाता है, अविश्वसनीय रूप से छोटे नैनोकण हैं। इस वर्ष के रसायन विज्ञान पुरस्कार विजेता लुईस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव 1980 के दशक की शुरुआत में एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से क्वांटम डॉट्स बनाने में सफल रहे थे। ये नैनोकण इतने छोटे हैं कि क्वांटम प्रभाव उनकी विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। इस क्रांतिकारी तकनीक ने उद्योगों में नवाचारों को बढ़ाया है जिससे उत्पादन की गुणवत्ता पर पर भी प्रभाव पड़ा है।

