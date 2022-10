नाइजीरिया में विनाशकारी बाढ़ का कहर, 600 से ज्यादा लोगों की मौत, 13 लाख से अधिक को छोड़ना पड़ा अपना घर

Highlights पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भयावह बाढ़ से 600 से ज्यादा लोगों की मौत। नाइजीरिया के 36 राज्यों में से 27 अभी बाढ़ की चपेट में हैं, नवंबर के अंत तक कई राज्यों में जारी रह सकता है प्रकोप। नाइजीरिया में पिछले एक दशक में यह सबसे भीषण बाढ़ है, खेत और फसलें भी बड़े पैमाने पर नष्ट।

अबुजा: पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया में आई भयावह बाढ़ से 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है जबकि 13 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इस विनाशकारी बाढ़ से नाइजीरिया मुश्किलों में फंस गया है।

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया के आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि पश्चिम अफ्रीकी देश में हाल की बाढ़ एक 'बड़ी' आपदा बन गई है क्योंकि अधिकांश राज्य कई चेतावनियों के बावजूद पूरी तरह से खुद को तैयार नहीं कर सके थे।

नाइजीरिया के मानवीय मामलों और आपदा प्रबंधन मंत्री सादिया उमर फारूक ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्थानीय अधिकारियों से सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सबसे पहले निकालने के लिए कहा।

नाइजीरिया में पिछले एक दशक में यह सबसे भीषण बाढ़ है। बाढ़ ने दस लाख से अधिक लोगों को अपने घरों को छोड़कर अन्य स्थानों स्थानांतरित कर दिया है, जबकि दो लाख से अधिक घर नष्ट हो गए हैं।

Humanitarian Crisis In Nigeria❗❗

There is a humanitarian crisis in Nigeria

People in Rivers/Bayelsa are dieing and are displaced.

Villages are submerged in Rivers/Bayelsa

Bayelsa state is almost cut off from the rest of the world

Please retweet #FloodInBayelsa#FloodinOrashipic.twitter.com/xGfp0Fa8Lg