Niger Crisis: विदेश मंत्रालय ने भारत ने नागरिकों को 'जितनी जल्दी हो सके' अफ्रीकी देश छोड़ने को कहा

नई दिल्ली: भारत सरकार ने 11 अगस्त को अफ्रीकी देश की स्थितियों का हवाला देते हुए सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द नाइजर छोड़ने की सलाह दी। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को स्थिति सामान्य होने तक अपनी यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार करने की भी सलाह दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "भारत सरकार नाइजर में चल रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर, जिन भारतीय नागरिकों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उन्हें देश छोड़ने की सलाह दी जाती है।" बागची ने आगे कहा, "भारतीय नागरिक ध्यान रखें कि हवाई क्षेत्र वर्तमान में बंद है। भूमि सीमा से प्रस्थान करते समय, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जा सकती है।"

उन्होंने कहा, "जो लोग आने वाले दिनों में नाइजर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी स्थिति सामान्य होने तक अपनी यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार करने की सलाह दी जाती है..."

