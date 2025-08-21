'दुनिया के सबसे दयालु जज' फ्रैंक कैप्रियो का निधन, कैंसर से पीड़ित थे जज

Judge Frank Caprio Dies: अपने रियलिटी कोर्ट शो "कॉट इन प्रोविडेंस" के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति पाने वाले दयालु न्यायविद, न्यायाधीश फ्रैंक कैप्रियो का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पैंक्रियाज कैंसर से लंबी और बहादुरी भरी लड़ाई के बाद उनके निधन की पुष्टि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए एक बयान में की गई।

बयान में कहा गया है, "अपनी करुणा, विनम्रता और लोगों की भलाई में अटूट विश्वास के लिए प्रिय, न्यायाधीश कैप्रियो ने अदालत कक्ष और उसके बाहर अपने काम के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छुआ।" "उनकी गर्मजोशी, हास्य और दयालुता ने उन्हें जानने वाले सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी।"

अपने निधन से एक दिन पहले, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया था जिसमें उन्होंने अपने अनुयायियों से कैंसर के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया था।

Beloved Judge Frank Caprio posted this video asking for his followers to remember him in their prayers before he passed away today. RIP 🙏❤️ pic.twitter.com/SFlguEbhux — Defender of the Republic 🇺🇸 (@realdefender45) August 20, 2025

कैप्रियो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, "इस कठिन लड़ाई को जारी रखते हुए, आपकी प्रार्थनाएँ मेरा मनोबल बढ़ाएँगी।"

कैंसर के दोबारा होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, मुझे एक झटका लगा है, और मैं वापस अस्पताल में हूँ।"

"मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ, अगर यह बहुत ज़्यादा न हो, तो आप मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद कर सकते हैं। मैं प्रार्थना की शक्ति में बहुत विश्वास करता हूँ।" अदालत कक्ष में उनके करुणामयी रवैये के लिए कैप्रियो को अक्सर "दुनिया के सबसे अच्छे न्यायाधीश" के रूप में वर्णित किया जाता था। उनके फैसले, जो अक्सर सहानुभूति और समझ से प्रेरित होते थे, लाखों लोगों को प्रभावित करते थे।

उनके अदालती सत्रों के वायरल वीडियो - जिनमें उन्होंने संघर्षरत परिवारों के टिकट रद्द किए या प्रोत्साहन भरे शब्द कहे - को ऑनलाइन एक अरब से ज़्यादा बार देखा गया।

रोड आइलैंड के प्रोविडेंस में जन्मे कैप्रियो ने अपने कोर्टरूम को टेलीविजन पर दिखाए जाने से पहले दशकों तक एक नगर न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। 'कैच्ड इन प्रोविडेंस' 2018 से 2020 तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हुआ और इसे कई डेटाइम एमी नामांकन प्राप्त हुए। इस शो ने उनके इस विश्वास को उजागर किया कि न्याय में हमेशा निष्पक्षता, दयालुता और मानवीय गरिमा का सम्मान शामिल होना चाहिए।

2023 में, कैप्रियो ने खुलासा किया कि उन्हें अग्नाशय के कैंसर का पता चला है। उन्होंने अपने इलाज के बारे में खुलकर जानकारी साझा की, जिसमें आशावाद के साथ-साथ चुनौतियों के क्षण भी शामिल थे। अपने निधन से कुछ हफ़्ते पहले, उन्होंने अपने अनुयायियों से अपनी बीमारी के कठिन दौर में प्रार्थना करने का अनुरोध किया था।

अपने कानूनी करियर से परे, कैप्रियो अपने परिवार के प्रति समर्पित थे। उन्हें एक प्यारे पति, पिता, दादा और परदादा के रूप में याद किया जाता है। रोड आइलैंड के गवर्नर डैन मैकी ने उन्हें "रोड आइलैंड का सच्चा खजाना" कहा और उनके सम्मान में राज्य में झंडे आधे झुके रखने का आदेश दिया।

जज कैप्रियो की विरासत उन अनगिनत लोगों के माध्यम से जीवित रहेगी जिन्हें उन्होंने छुआ है, और दुनिया भर के लोगों को याद दिलाती रहेगी कि न्याय करुणा से भी प्राप्त किया जा सकता है।

Web Title: nicest judge in the world judge Frank Caprio dies was suffering from cancer