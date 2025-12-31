New Year Eve 2026: इन देशों में शानदार तरीके से मनाया जाता है नए साल जश्न, जमकर होती है आतिशबाजी

New Year Eve 2026: पूरी दुनिया में नए साल के स्वागत के लिए भव्य आयोजन किया जाता है और जश्न मनाया जाता है। दुनिया भर के बड़े शहर 2025 को अलविदा कहने और 2026 का शानदार तरीके से स्वागत करने के लिए शानदार काउंटडाउन सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं।

आतिशबाजी और ड्रोन लाइट शो से लेकर लेजर प्रोजेक्शन और हेडलाइन म्यूजिक एक्ट तक, ये पाँच जगहें यात्रियों और स्थानीय लोगों दोनों के बीच पसंदीदा बनी हुई हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर, फ्रांस में पेरिस, जर्मनी में बर्लिन, संयुक्त अरब अमीरात में दुबई, और बैंकॉक में सेंट्रलवर्ल्ड।

न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका

उत्तरी अमेरिका में, टाइम्स स्क्वायर नए साल का स्वागत करने के लिए दुनिया की सबसे मशहूर जगहों में से एक है - और न्यूयॉर्क शहर का एक खास प्रतीक है। इसका भविष्य जैसा एहसास ऊँचे डिजिटल बिलबोर्ड से आता है जो आस-पास की इमारतों को रोशन करते हैं, जिससे चौराहा एक चमकते हुए आउटडोर स्टेज में बदल जाता है।

इसका मुख्य आकर्षण बॉल ड्रॉप है, जो 1907 से चली आ रही एक परंपरा है। आधी रात से पहले आखिरी 60 सेकंड के दौरान, विशाल गेंद वन टाइम्स स्क्वायर के ऊपर से नीचे आती है, जो नए साल के काउंटडाउन का संकेत देती है। समय के साथ, गेंद को फिर से डिज़ाइन और अपग्रेड किया गया है, और आज यह LED लाइटिंग से चमकती है, जो दुनिया भर में पहचानी जाने वाली एक आइकॉनिक छवि बन गई है। हर साल, दस लाख से ज़्यादा लोग बॉल ड्रॉप देखने और एक साथ काउंटडाउन करने के लिए टाइम्स स्क्वायर में इकट्ठा होते हैं - एक ऐसा अनुभव जिसे कई लोग जीवन में एक बार मिलने वाला सच्चा पल मानते हैं।

पेरिस, फ्रांस - चैंप्स-एलिसीज

पेरिस, जो रोमांस और कला के लिए लंबे समय से मशहूर है, यूरोप में कहीं और से अलग नए साल की शाम का माहौल देता है। सेलिब्रेशन शहर के 8वें arrondissement में एक शानदार एवेन्यू, चैंप्स-एलिसीज़ पर होता है, जो प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और प्लेस चार्ल्स डी गॉल के बीच 1.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहाँ आर्क डी ट्रायम्फ है।

अपने थिएटर, कैफे और लग्जरी दुकानों के लिए मशहूर - और टूर डी फ्रांस फिनिश और सालाना बैस्टिल डे परेड जैसे बड़े इवेंट्स के लिए - चैंप्स-एलिसीज़ नए साल की शाम को और भी ज़्यादा शानदार हो जाता है।

जैसे ही आधी रात करीब आती है, एवेन्यू रोशनी, संगीत और आतिशबाजी का आनंद लेने वाले लोगों से भर जाता है, जबकि आर्क डी ट्रायम्फ रोशनी वाले प्रोजेक्शन और एक साउंडट्रैक के साथ एक मुख्य आकर्षण बन जाता है जो काउंटडाउन को एक खास पेरिसियन नज़ारे में बदल देता है।

बैंकॉक, थाईलैंड - सेंट्रलवर्ल्ड

2 दशकों से एशिया के टाइम्स स्क्वायर के रूप में पहचाना जाने वाला सेंट्रलवर्ल्ड थाईलैंड का नंबर 1 नए साल की पूर्व संध्या का काउंटडाउन डेस्टिनेशन है - जहाँ लाखों लोग नए साल का स्वागत करने के लिए एक साथ आते हैं।

इस साल, शहर "प्यार को श्रद्धांजलि" थीम के तहत जीवंत हो उठता है, जिसमें अगली पीढ़ी के डिजिटल काउंटडाउन स्टेज को विश्व स्तरीय इमर्सिव प्रोडक्शन और शानदार सिटीस्केप आतिशबाजी के साथ पेश किया गया है, जो पूरे एशिया में साल के अंत के समारोहों के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करता है।

थाईलैंड के प्रमुख कलाकारों की एक चुनी हुई लाइनअप पूरी रात ऊर्जा बनाए रखती है, जो 2026 की शुरुआत के साथ एक शक्तिशाली साझा पल की ओर ले जाती है। देश भर में प्रसारित और बैंकॉक से बहुत दूर तक गूंजने वाला यह उत्सव एशिया के ग्लोबल काउंटडाउन की धड़कन के रूप में सेंट्रलवर्ल्ड की भूमिका की पुष्टि करता है।

बर्लिन, जर्मनी - ब्रैंडेनबर्ग गेट

यूरोप में, बर्लिन का ब्रैंडेनबर्ग गेट नए साल की शाम के सेलिब्रेशन के लिए एक टॉप जगह है। यह मशहूर 18वीं सदी का नियोक्लासिकल स्मारक लंबे समय से शहर की बड़ी काउंटडाउन पार्टी का दिल रहा है।

जैसे ही घड़ी आधी रात के करीब आती है, ब्रैंडेनबर्ग गेट के आसपास का इलाका एक बड़े आउटडोर फेस्टिवल में बदल जाता है जिसमें लाइव कॉन्सर्ट, डीजे और एक्शन दिखाने वाली बड़ी स्क्रीन होती हैं। उत्सव आतिशबाजी और लाइट शो के शानदार प्रदर्शन के साथ खत्म होता है जो आसमान को रोशन कर देते हैं।

यूरोप की सबसे बड़ी आउटडोर नए साल की शाम की पार्टी के रूप में जानी जाने वाली यह पार्टी एक सांस्कृतिक संगम है, जो दुनिया भर के लोगों को एक साथ मिलकर माहौल का आनंद लेने, जीवंत संगीत और एकता की सच्ची भावना का अनुभव करने के लिए आकर्षित करती है।

बर्लिन का विविध सांस्कृतिक माहौल यह सुनिश्चित करता है कि उत्सव सभी के लिए, उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, सुलभ और आनंददायक हो।

दुबई, संयुक्त अरब अमीरात - बुर्ज खलीफा

एशिया की ओर बढ़ते हुए, दुबई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, बुर्ज खलीफ़ा में दुनिया के सबसे शानदार नए साल की शाम के अनुभवों में से एक प्रदान करता है।

829.8 मीटर (2,722 फीट) ऊँचा बुर्ज खलीफ़ा अपने विश्व-प्रसिद्ध आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए एक लुभावनी जगह प्रदान करता है, जिसे अत्याधुनिक तकनीक और चमकदार रोशनी से और भी बेहतर बनाया गया है। आतिशबाजी, लेजर शो और विशेष फव्वारे के प्रदर्शन को एक साउंडट्रैक के साथ कोरियोग्राफ किया जाता है, जिससे एक अविस्मरणीय मल्टीमीडिया अनुभव बनता है। बुर्ज खलीफ़ा में एमार न्यू ईयर ईव एक सालाना इवेंट है जिसने इंटरनेशनल ध्यान खींचा है, और 2015 और 2019 में सबसे बड़े LED-रोशनी वाले फ़ेकेड के लिए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीते हैं।

यह इवेंट दुबई की बेजोड़ लग्ज़री और शानदार आर्किटेक्चर को दिखाता है, जिसमें दुनिया भर से आए लोग शहर के डाउनटाउन इलाके में इकट्ठा होकर शहर की जगमगाती स्काईलाइन और शानदार सेलिब्रेशन को देखते हैं।

इनमें से हर इवेंट आधी रात को एक ऐसा खास पल देता है जिसे आप कहीं और दोहरा नहीं सकते।

Web Title: New Year Eve 2026 These countries celebrate New Year in grand manner with fireworks galore