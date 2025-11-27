नेपाल ने भारत के साथ बॉर्डर विवाद फिर से शुरू किया, कालापानी, लिपुलेख, लिंपियाधुरा के नक्शे वाले ₹100 के नोट जारी किए

नई दिल्ली: नेपाल ने गुरुवार को ₹100 के नए करेंसी नोट जारी किए, जिसमें एक नया मैप दिखाया गया है जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा इलाके शामिल हैं। देश के सेंट्रल बैंक के करेंसी नोटों में दिखाए गए ये इलाके भारत के हैं, नई दिल्ली ने बार-बार कहा है।

इस कदम से सालों पुराना बॉर्डर विवाद फिर से शुरू हो गया है, नेपाल ने मई 2020 में भी ऐसा ही कदम उठाया था जब केपी शर्मा ओली की सरकार ने एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा इलाकों को नेपाल का इलाका दिखाया गया था। भारत ने उस समय इस कदम को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, इसे ऐतिहासिक सबूतों के बिना 'एकतरफा कार्रवाई' कहा था।

नई दिल्ली ने उस समय एक बयान में कहा था, "यह एकतरफ़ा काम ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। यह डिप्लोमैटिक बातचीत के ज़रिए बाकी सीमा मुद्दों को सुलझाने की आपसी समझ के खिलाफ़ है। इलाके के दावों का ऐसा बनावटी विस्तार भारत स्वीकार नहीं करेगा।"

नेपाल का नया ₹100 का नोट

नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) द्वारा जारी नेपाल के नए ₹100 के करेंसी नोट पर पिछले गवर्नर महा प्रसाद अधिकारी के साइन हैं। नोट जारी होने की तारीख 2081 BS है, जो पिछले साल, 2024 को दिखाता है।

गुरुवार को NRB के एक अधिकारी के हवाले से PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुराने ₹100 के नोट में यह नक्शा पहले से ही था। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश के अनुसार नोट को अपडेट किया गया है।

नेपाल के ₹100 के बैंक नोट में बाईं ओर माउंट एवरेस्ट की तस्वीर है, जबकि दाईं ओर नेपाल के राष्ट्रीय फूल, रोडोडेंड्रोन का वॉटरमार्क है। नेपाल का एक हरे रंग का हल्का सा मैप, जिसमें यह कथित मैप है और बीच में इसका बैकग्राउंड बना हुआ है। मैप के पास अशोक स्तंभ छपा हुआ है और उस पर लिखा है “लुम्बिनी, भगवान बुद्ध का जन्मस्थान।”

करेंसी के पीछे सींग वाले गैंडे की तस्वीर है। बैंक नोट में एक सिक्योरिटी थ्रेड और एक उभरा हुआ काला डॉट भी है, जिससे देखने में दिक्कत वाले लोग इसे अलग-अलग पहचान सकते हैं।

नेपाल के साथ भारत का बॉर्डर विवाद

नेपाल और भारत के बीच कई सालों से बॉर्डर विवाद चल रहा है, दोनों देश दावा करते हैं कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उनके हैं। लिपुलेख दर्रा, चीन और भारत के बीच एक ज़रूरी ट्रेड रूट है, जो कालापानी के पास के इलाके में है।

भारत का कहना है कि कालापानी इलाका उत्तराखंड के पिथौरगढ़ ज़िले में है, जबकि नेपाल का दावा है कि यह धारचूला इलाके का हिस्सा है। नेपाल का सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत पांच भारतीय राज्यों के साथ 1,850 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा बॉर्डर है।

