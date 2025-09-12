Nepal Protest:काठमांडू के निकट 49 यात्रियों को ले जा रही भारतीय पर्यटक बस पर हमला

By रुस्तम राणा | Updated: September 12, 2025 14:55 IST2025-09-12T14:55:22+5:302025-09-12T14:55:22+5:30

कथित घटना 9 सितंबर को भारत-नेपाल सीमा पर सोनौली के पास हुई, जब आंदोलनकारियों ने 49 भारतीयों को ले जा रही बस को निशाना बनाया।

Nepal Protest Indian tourist bus carrying 49 passengers attacked near Kathmandu | Nepal Protest:काठमांडू के निकट 49 यात्रियों को ले जा रही भारतीय पर्यटक बस पर हमला

Nepal Protest:काठमांडू के निकट 49 यात्रियों को ले जा रही भारतीय पर्यटक बस पर हमला

काठमांडू:नेपाल में जारी अशांति के बीच, काठमांडू के पास प्रदर्शनकारियों ने एक भारतीय पर्यटक बस पर कथित तौर पर हमला किया, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। यह बस काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से लौट रही थी। कथित घटना 9 सितंबर को भारत-नेपाल सीमा पर सोनौली के पास हुई, जब आंदोलनकारियों ने 49 भारतीयों को ले जा रही बस को निशाना बनाया।

वहीं एक दूसरी घटना में गाजियाबाद के ट्रांसपोर्टर रामवीर सिंह गोला (58) और उनकी पत्नी राजेश देवी (55) 7 सितंबर को पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए काठमांडू गए थे। 9 सितंबर की रात को दंगाइयों ने उनके होटल में आग लगा दी, जिससे यह घटना जानलेवा हो गई। रामवीर को मामूली चोटें आईं, जबकि राजेश को रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें काठमांडू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 10 सितंबर की रात को उनकी मृत्यु हो गई।

Web Title: Nepal Protest Indian tourist bus carrying 49 passengers attacked near Kathmandu

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :nepalNepal Policeनेपाल