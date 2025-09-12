Nepal Protest:काठमांडू के निकट 49 यात्रियों को ले जा रही भारतीय पर्यटक बस पर हमला
By रुस्तम राणा | Updated: September 12, 2025 14:55 IST2025-09-12T14:55:22+5:302025-09-12T14:55:22+5:30
कथित घटना 9 सितंबर को भारत-नेपाल सीमा पर सोनौली के पास हुई, जब आंदोलनकारियों ने 49 भारतीयों को ले जा रही बस को निशाना बनाया।
काठमांडू:नेपाल में जारी अशांति के बीच, काठमांडू के पास प्रदर्शनकारियों ने एक भारतीय पर्यटक बस पर कथित तौर पर हमला किया, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। यह बस काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से लौट रही थी। कथित घटना 9 सितंबर को भारत-नेपाल सीमा पर सोनौली के पास हुई, जब आंदोलनकारियों ने 49 भारतीयों को ले जा रही बस को निशाना बनाया।
वहीं एक दूसरी घटना में गाजियाबाद के ट्रांसपोर्टर रामवीर सिंह गोला (58) और उनकी पत्नी राजेश देवी (55) 7 सितंबर को पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए काठमांडू गए थे। 9 सितंबर की रात को दंगाइयों ने उनके होटल में आग लगा दी, जिससे यह घटना जानलेवा हो गई। रामवीर को मामूली चोटें आईं, जबकि राजेश को रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें काठमांडू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 10 सितंबर की रात को उनकी मृत्यु हो गई।