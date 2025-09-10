Nepal Protest: नेपाल हिंसा की आग की लपटें भारत तक! UP में हाई अलर्ट, सीमाएं बंद, उड़ानें डायवर्ट

Nepal Protest: नेपाल के भयावह दृश्य श्रीलंका के 2022 के आर्थिक संकट और बांग्लादेश के 2024 के राजनीतिक उथल-पुथल की यादें ताज़ा कर देते हैं। इन तीनों देशों में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व युवाओं ने किया।

Nepal Protest: नेपाल में भड़की हिंसा का असर भारत में न हो इसके लिए नेपाल सीमा से सटे राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाएं नेपाल से लगती है जिसके तहत भारतीय सुरक्षा बल अलर्ट मोड में है। उत्तर प्रदेश के 600 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा पर हिंसक प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों के कारण पड़ोसी देश के ज़िलों में तनाव व्याप्त है। बहराइच से लखीमपुर खीरी तक, सशस्त्र सीमा बल (SSB) और राज्य पुलिस ने सीमा पार से आने वाली सभी चौकियों को सील कर दिया, नागरिकों की आवाजाही रोक दी और रात भर गश्त शुरू कर दी। सीमा पार से भीड़ द्वारा सरकारी इमारतों में आग लगाने, नेताओं पर हमला करने और जेलों में घुसने के बाद यह कार्रवाई की गई।

भारत-नेपाल सीमा ऐतिहासिक रूप से खुली रही है, जिससे वीज़ा-मुक्त यात्रा और फल-फूल रहा व्यापार संभव हुआ है। लेकिन मंगलवार शाम से यह सामान्य स्थिति टूट गई है। बहराइच के रुपईडीहा और लखीमपुर खीरी के गौरीफंटा में, चौकियों पर बैरिकेडिंग कर दी गई और दरवाज़े बंद कर दिए गए। केवल वैध दस्तावेज़ों वाले नेपाली नागरिकों को ही वापस जाने दिया गया, जबकि भारतीय नागरिकों को अपनी यात्रा योजनाएँ स्थगित करने के लिए कहा गया।

भारत-नेपाल के सबसे व्यस्ततम प्रवेश द्वारों में से एक, महाराजगंज का सोनौली भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एसएसबी की 66वीं बटालियन ने अतिरिक्त जवानों को तैनात किया और नेपाल में सभी नागरिक यातायात पर रोक लगा दी। लौटने वाले भारतीयों की पूरी तरह से जाँच की गई और फिर उन्हें अंदर जाने दिया गया।

हवाई यात्रा बाधित

नेपाल में प्रदर्शन के बाद से हवाई यात्रा भी बाधित हुई है। मंगलवार को त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गड़बड़ी के कारण काठमांडू जाने वाली कम से कम चार उड़ानों का मार्ग लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया। अबू धाबी से 144 यात्रियों को लेकर आ रही एक अन्य उड़ान का मार्ग बदलकर वाराणसी कर दिया गया।

शाम तक, लखनऊ के रनवे पर दिल्ली, दुबई और बैंकॉक से काठमांडू जाने वाले विमानों की कतार लग गई। अधिकारियों ने यात्रियों के लिए ठहरने और आगे की यात्रा की व्यवस्था करने में कड़ी मशक्कत की।

व्यापार और परिवहन बाधित

हिंसा के कारण सीमा व्यापार ठप्प हो गया है। अकेले बहराइच में, पेट्रोलियम उत्पाद, एलपीजी सिलेंडर, सीमेंट और खाद्यान्न ले जा रहे लगभग 200 ट्रक फँसे हुए हैं। केवल कुछ आवश्यक आपूर्ति टैंकरों को सेना की सुरक्षा में नेपाल पहुँचाया गया।

सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के स्थानीय व्यापारियों के लिए, स्थिति बेहद खराब है। नौतनवा में किराना दुकान चलाने वाले अशोक गुप्ता ने कहा, "नेपाली खरीदार हमारे मुख्य ग्राहक हैं। रविवार तक, हमारे पास रोज़ाना दर्जनों खरीदार आते थे। अब एक भी नहीं है।"

यात्री परिवहन भी प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने बताया कि उसके गोरखपुर मंडल ने सोनौली सीमा पर बस सेवाओं में 50 प्रतिशत की कमी दर्ज की है।

फ़िलहाल, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र हाई अलर्ट पर है, और इसकी शांति नेपाल में चल रहे राजनीतिक तूफ़ान की गिरफ़्त में है। जब तक वहाँ शांति बहाल नहीं हो जाती, तब तक सीमा के दोनों ओर लोगों के जीवन पर तनाव छाया रहेगा।

