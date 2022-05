Nepal plane crash: विमान दुर्घटना में मारे गए चार भारतीयों सहित सभी 22 लोगों के शवों को काठमांडू लाया, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा

Highlights ऑपरेशन को औपचारिक रूप से बंद करने की घोषणा करेगी। पोखरा से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चार भारतीय, दो जर्मन और 13 नेपाली यात्रियों के अलावा तीन सदस्यीय नेपाली चालक दल सवार था।

Nepal plane crash: नेपाल के पर्वतीय मुस्तांग जिले में रविवार को हुई विमान दुर्घटना में मारे गये चार भारतीयों सहित सभी 22 लोगों के शवों को काठमांडू लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के प्रवक्ता टेक नाथ सितौला ने कहा कि सारे 22 शवों को निकाला जा चुका है और उनको नेपाल आर्मी के MI-7 हेलीकॉप्टर से काठमाण्डू लाय गया। राहत और बचाव कार्य की टीम बैठक में इस ऑपरेशन को औपचारिक रूप से बंद करने की घोषणा करेगी।

Nepal plane crash | All 22 bodies and flight data recorder- cockpit voice recorder retrieved from the crash site. The postmortem of the bodies has started. The search & rescue committee is to meet soon to formally close the operation: Tek Nath Sitaula, Spox, Kathmandu Airport pic.twitter.com/j7wiSDB1T3