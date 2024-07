Nepal landslide: भूस्खलन से दो यात्री बस बहकर त्रिशूली नदी में जा गिरी, 5 दर्जन से ज्यादा लोग लापता होने की आशंका

Highlights ऐसा माना जा रहा है कि बस त्रिशुली नदी में बह गई है, जिससे खोज और बचाव अभियान में बाधा आ रही है। गणपति डीलक्स पर सवार तीन यात्री वाहन से कूदकर भागने में सफल रहे। विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से आए मलबे ने नारायणघाट-मुगलिंग सड़क खंड पर यातायात बाधित कर दिया है।

Nepal landslide: मध्य नेपाल में मदन-अश्रित राजमार्ग पर शुक्रवार को भूस्खलन से कम से कम 63 यात्रियों को ले जा रही दो बसें त्रिशूली नदी में बह गईं। घटना के बाद कम से कम पांच दर्जन लोगों के लापता होने की आशंका है। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसा माना जा रहा है कि बस त्रिशुली नदी में बह गई है, जिससे खोज और बचाव अभियान में बाधा आ रही है।

गणपति डीलक्स पर सवार तीन यात्री वाहन से कूदकर भागने में सफल रहे। पुलिस अधीक्षक भावेश रिमल ने बताया कि नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवान बचाव अभियान के लिए घटना स्थलों की ओर जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से आए मलबे ने नारायणघाट-मुगलिंग सड़क खंड पर यातायात बाधित कर दिया है।

A landslide swept two buses carrying an estimated 63 passengers, on Madan-Ashrit Highway in Central Nepal into the Trishuli River, this morning. (Source: Road Division Office, Bharatpur, Nepal) https://t.co/1LZ1qYcXcQ pic.twitter.com/1xSFDB5uZY

इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, चितवन के मुख्य जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव ने मीडिया से पुष्टि की, "प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों बसों में बस चालकों सहित कुल 63 लोग सवार थे। सुबह करीब साढ़े तीन बजे भूस्खलन से बसें बह गईं। हम घटना स्थल पर हैं और तलाशी अभियान जारी है। लगातार बारिश के कारण लापता बसों की तलाश के हमारे प्रयासों में बाधा आ रही है।"

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने एक्स पर पोस्ट किया, "नारायणगढ़-मुग्लिन सड़क खंड पर भूस्खलन के कारण बस बह जाने से लगभग पांच दर्जन यात्रियों के लापता होने और देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण संपत्तियों के नुकसान की खबरों से मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं गृह प्रशासन सहित सरकार की सभी एजेंसियों को यात्रियों की खोज करने और उन्हें प्रभावी ढंग से बचाने का निर्देश देता हूं।"

मौसम खराब रहने के कारण काठमांडू से भरतपुर, चितवन की सभी उड़ानें दिन भर के लिए रद्द कर दी गई हैं।

मध्य नेपाल में मदन-अश्रित राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण लगभग 63 यात्रियों को ले जा रही दो बसें त्रिशूली नदी में बह जाने के बाद बचाव और खोज अभियान जारी है।

नेपाल पुलिस मुख्यालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि मानसून के मौसम की शुरुआत के बाद से पिछले चार हफ्तों में पूरे नेपाल में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 74 लोगों की मौत हो गई है और 80 अन्य घायल हो गए हैं। मानसून से संबंधित इन मौतों का प्राथमिक कारण भूस्खलन, बाढ़ और बिजली गिरना है।

#WATCH | Rescue and search operation underway after two buses carrying around 63 passengers were swept away into the Trishuli River due to a landslide on the Madan-Ashrit Highway in Central Nepal this morning.



(Source: Purushottam Thapa, DIG of the Armed Police Force, Nepal) pic.twitter.com/OqhYc6C6wz