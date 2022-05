Nepal flight: ‘तारा एयर’ का विमान मुस्टांग में मिला, मुंबई निवासी चार भारतीयों समेत 22 लोग थे सवार

Highlights 15 मिनट बाद ही उसका नियंत्रण टॉवर से संपर्क टूट गया। चालक दल के तीन नेपाली सदस्य सवार थे। विमान में चार भारतीय, दो जर्मन और 13 नेपाली यात्री हैं।

Nepal flight: त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्रमुख ने कहा कि लापता विमान मुस्टांग के कोवांग में मिला है। विमान की स्थिति का अभी पता नहीं चल पाया है। मुंबई निवासी एक परिवार के चार सदस्यों समेत 22 लोग सवार थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सेना के प्रवक्ता नारायण सिलवाल ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा नेपाल सेना को दी गई जानकारी के मुताबिक तारा एयर का विमान मनापति हिमाल के भूस्खलन के चलते लामचे नदी के मुहाने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेपाल सेना जमीन और हवाई मार्ग से घटनास्थल की ओर बढ़ रही है।

नेपाल के पर्यटन शहर पोखरा से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में रविवार को लापता हो गया। ‘तारा एयर’ विमानन कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया कि ‘ट्विन ओट्टर 9एन-एईटी’ विमान ने पोखरा से पूर्वाह्न करीब 10 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन 15 मिनट बाद ही उसका नियंत्रण टॉवर से संपर्क टूट गया। प्रवक्ता ने बताया कि विमान में चार भारतीय, दो जर्मन और 13 नेपाली यात्रियों के अलावा चालक दल के तीन नेपाली सदस्य सवार थे।

