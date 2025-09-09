Nepal Protest: नेपाल के पूर्व पीएम झालानाथ खनल की पत्नी की काठमांडू में प्रदर्शनकारियों द्वारा घर में आग लगाने से हुई मौत

नई दिल्ली: नेपाल के दल्लू में प्रदर्शनकारियों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार के घर में आग लगा दी गई, जिससे उनकी मंगलवार को जलने से मौत हो गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

स्थानीय मीडिया खबरहब की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना काठमांडू के पॉश इलाके दल्लू में हुई, जहाँ प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान राज्यलक्ष्मी को उनके घर में फँसाकर आग लगा दी। वह गंभीर रूप से झुलस गईं और उन्हें कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। नेपाल में विरोध प्रदर्शन के लाइव अपडेट्स के लिए फ़ॉलो करें।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चित्रकार के फेफड़ों सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। जनरेशन ज़ेड समुदाय द्वारा सोमवार से नेपाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और फेसबुक व एक्स सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के प्रतिबंध को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बढ़ते तनाव के बीच, प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी मंगलवार को इस्तीफा दे दिया।

प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में संसद भवन में भी आग लगा दी, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। ऐसी भी खबरें आईं कि प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री बिष्णु पौडेल की पिटाई की। हालाँकि, हिंदुस्तान टाइम्स स्वतंत्र रूप से वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सका। राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल, जो राज्य के औपचारिक प्रमुख थे, ने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शनकारियों से स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने और आगे किसी भी तरह की वृद्धि को रोकने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया।

सोमवार रात प्रतिबंध हटने के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रहा, प्रदर्शनकारियों ने इमारतों में आग लगा दी और काठमांडू हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। भारत सरकार ने नेपाल में भारतीय नागरिकों के लिए एक सलाह भी जारी की, जिसमें उनसे अपने वर्तमान स्थान पर शरण लेने और सड़कों पर जाने से बचने का आग्रह किया गया। नागरिकों को नेपाल के अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की भी सलाह दी गई है।

2011 में, प्रधानमंत्री झालानाथ खनल ने संसद में लिखित रूप से पद छोड़ने की अपनी इच्छा दोहराई। खनल का यह फैसला उनकी पार्टी, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) की केंद्रीय समिति द्वारा पद छोड़ने की उनकी पूर्व घोषणा को मंज़ूरी मिलने के बाद आया।

Web Title: Nepal ex-PM Jhalanath Khanal's wife dies as house set on fire by protesters in Kathmandu