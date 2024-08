Nepal Bus Accident: उत्तर प्रदेश की बस नेपाल की नदी में गिरी, 14 लोगों की मौत, 40 यात्री सवार थे, देखें वीडियो

Highlights Nepal Bus Accident: 45 पुलिस कर्मियों की टीम दुर्घटनास्थल पर पहुंच गई है। Nepal Bus Accident: यूपी (उत्तर प्रदेश) एफटी 7623 नंबर वाली बस नदी में गिर गई। Nepal Bus Accident: दुर्घटना तनहुन जिले के आइना पहारा में हुई।

Nepal Bus Accident: नेपाल के तनहुन जिले में शुक्रवार को भारतीय यात्री बस मार्सयांगडी नदी में गिर गई, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। 40 भारतीयों को लेकर बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। तनाहुन जिले के डीएसपी दीपकुमार राया ने कहा कि यूपी (उत्तर प्रदेश) एफटी 7623 नंबर वाली बस नदी में गिर गई। यह दुर्घटना तनहुन जिले के आइना पहारा में हुई। मीडिया की एक खबर में यह जानकारी दी गई। वेबसाइट ‘माई रिपब्लिका डॉट कॉम’ की खबर के अनुसार यह दुर्घटना तनहुन जिले के आइना पहारा में हुई।

Nepal | "14 bodies retrieved from the site of the bus accident," confirms Kumar Neupane, Spokesperson for the Armed Police Force. https://t.co/N6n2Kj8xUe

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माधव पौडेल के नेतृत्व में एक टीम दुर्घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और बचाव अभियान संचालित कर रही है। बस का ऊपरी हिस्सा फटा हुआ है। मलबा मार्सयांगडी नदी के पास पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण स्कूल से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) माधव पौडेल के नेतृत्व में 45 पुलिस कर्मियों की टीम दुर्घटनास्थल पर पहुंच गई है और बचाव अभियान चला रही है।

#WATCH | Nepal: An Indian passenger bus with 40 people onboard has plunged into the Marsyangdi river in Tanahun district. The bus was en route to Kathmandu from Pokhara. Search and rescue operations underway by the Nepal Army at the incident site.



(Video Source: News Agency… pic.twitter.com/txxO43O4CV