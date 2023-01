Nepal aircraft crash: विमान हादसे के बाद फिर से शुरू हुआ खोज और बचाव अभियान, देखें तस्वीरें

Highlights पोखरा में रविवार को हुए विमान हादसे के बाद एक बार सोमवार को खोज और बचाव अभियान फिर से शुरू हो गया है। खड़ी चट्टानों से घिरी गहरी नदी की खाई में फंसे शेष शवों की तलाश के लिए फिर से अभियान शुरू किया गया है। विमान दुर्घटना में कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई है।

पोखरा: नेपाल के पोखरा में रविवार को हुए विमान हादसे के बाद एक बार सोमवार को खोज और बचाव अभियान फिर से शुरू हो गया है। खड़ी चट्टानों से घिरी गहरी नदी की खाई में फंसे शेष शवों की तलाश के लिए फिर से अभियान शुरू किया गया है। मध्य नेपाल के रिसॉर्ट शहर पोखरा में सेती नदी के तट पर यति एयरलाइंस के 9एन-एएनसी एटीआर-72 विमान दुर्घटना में कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई है।

#UPDATE Nepal aircraft crash | The search and rescue operations resume in Pokhara, a day after a Yeti Airlines aircraft crashed here and claimed 68 lives so far, as per the latest toll. pic.twitter.com/q9azE2Yv3t