व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की घटना में नेशनल गार्ड की मौत, एक की हालात गंभीर, ट्रंप ने दी जानकारी

DC Shooting: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी में घायल एक नेशनल गार्ड की मौत हो गई है वहीं, अन्य की हालात गंभीर बताई जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि US आर्मी स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रॉम, जो एक दिन पहले व्हाइट हाउस के पास “टारगेटेड शूटिंग” में घायल हुए वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के दो मेंबर्स में से एक थीं, की मौत हो गई है।

थैंक्सगिविंग पर US मिलिट्री के लोगों को कॉल करते हुए, ट्रंप ने 20 साल की बेकस्ट्रॉम को “बहुत इज्जतदार, जवान, शानदार इंसान” बताया और कहा, “उनका अभी-अभी निधन हुआ है। वह अब हमारे साथ नहीं हैं। वह अभी हमें देख रही हैं। उनके माता-पिता उनके साथ हैं। यह बस हो गया।”

BREAKING -- One of National Guard members shot during DC attack dies, Trump sayshttps://t.co/E2g7n0GMFspic.twitter.com/p5h4MLuGrz — First Alert 6 (@WOWT6News) November 28, 2025

हमले में घायल हुए दूसरे गार्ड मेंबर, 24 साल के एंड्रयू वोल्फ की हालत अभी भी क्रिटिकल है।

ट्रंप ने कहा, "दूसरा जवान अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा है।" "उसकी हालत बहुत खराब है। वह अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा है।"

दिन में पहले, बेकस्ट्रॉम के पिता, गैरी बेकस्ट्रॉम ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उनकी चोटें ऐसी थीं जिनसे उबरना नामुमकिन था। उन्होंने फोन कॉल पर कहा, "मैं अभी उनका हाथ पकड़े हुए हूँ। उन्हें जानलेवा चोट लगी है। इससे कोई रिकवरी नहीं होने वाली है।"

यह गोलीबारी व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक दूर हुई। अधिकारी हमले की जांच कर रहे हैं। देश की राजधानी के फेडरल प्रॉसिक्यूटर, US अटॉर्नी जीनिन पिरो ने घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर एक बयान पोस्ट किया।

पिरो ने पोस्ट में कहा, "हमारी संवेदनाएं नेशनल गार्ड की 20 साल की सारा बेकस्ट्रॉम के परिवार के साथ हैं एक हीरो जिसने थैंक्सगिविंग पर DC में उन लोगों के लिए अपनी मर्ज़ी से सेवा की जिनसे वह कभी नहीं मिली और सबसे बड़ा बलिदान दिया।"

US अधिकारियों ने पुष्टि की है कि नेशनल गार्ड्स पर टारगेटेड हमले के आरोपी अफ़गान व्यक्ति रहमानुल्लाह लकनवाल ने CIA की सबसे सीक्रेट अफ़गान कॉम्बैट यूनिट्स में से एक में कई साल बिताए थे।

29 साल के लकनवाल ने पहले ज़ीरो यूनिट्स में काम किया था -- CIA-समर्थित स्ट्राइक टीम जिन्होंने तालिबान से लड़ाई लड़ी और बाद में 2021 में US की वापसी के आखिरी दिनों में काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षित किया।

लकनवाल यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचे उसी साल ऑपरेशन एलाइज़ वेलकम के ज़रिए, जो बाइडेन के समय का प्रोग्राम था, जिसमें हज़ारों अफ़गानों को लाया गया था जिन्होंने अमेरिकी सेना के साथ काम किया था।

CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ़ ने CBS को दिए एक बयान में कहा, "बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सितंबर 2021 में कथित शूटर को अमेरिका लाने को सही ठहराया क्योंकि उसने कंधार में एक पार्टनर फ़ोर्स के सदस्य के तौर पर CIA सहित अमेरिकी सरकार के साथ पहले काम किया था।"

फेडरल प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक, लकनवाल ने बेलिंगहैम, वाशिंगटन से वाशिंगटन DC तक 2,500 मील से ज़्यादा गाड़ी चलाई, और फिर .357 स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर का इस्तेमाल करके, जिसे अधिकारियों ने “एंबुश-स्टाइल” हमला बताया, उसे अंजाम दिया।

डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया की US अटॉर्नी जीनिन पिरो ने कहा कि बेकस्ट्रॉम और वोल्फ दोनों को बहुत पास से गोली मारी गई थी।

Web Title: National Guard member killed in firing incident near White House one in critical condition Donald Trump informed