म्यांमाः अपदस्थ नेता आंग सान सू ची भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी, कैद की सजा में छह साल की वृद्धि

Highlights नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) की नेता सू ची समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था। अदालत ने फैसले में असंतोष भड़काने का दोषी ठहराते हुए चार साल की जेल की सजा सुनाई थी।

यांगनूः म्यांमा की अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सू ची को भ्रष्टाचार के और मामलों में दोषी ठहराया है। कैद की सजा में छह साल की वृद्धि की गई है। सू ची को म्यांमा की एक अदालत ने फैसले में असंतोष भड़काने का दोषी ठहराते हुए चार साल की जेल की सजा सुनाई थी। सजा को चार साल से घटाकर दो साल कर दिया गया था।

म्यांमा में एक फरवरी को सेना के तख्तापलट के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई में बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की मौत हुई। तख्तापलट के बाद नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) की नेता सू ची समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था।

Myanmar court convicts ousted leader Aung San Suu Kyi in more corruption cases, adds six years to prison sentence, reports AP