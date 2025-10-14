'मेरा सबसे अच्छा दोस्त', डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के सामने की पीएम मोदी की तारीफ, देखें वीडियो

Trump Praises PM Modi: डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें "बहुत अच्छा मित्र" बताया, जबकि शहबाज शरीफ ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को शांत करने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया।

Trump Praises PM Modi: मिस्र के शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया। उन्होंने उनके नेतृत्व की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत और पाकिस्तान "बहुत अच्छे से साथ रहेंगे।"

मिस्र के शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र करते हुए कहा, "भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, और उसने बहुत अच्छा काम किया है।" उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से पूछा, जो उनके ठीक पीछे खड़े थे और उनके सवाल पर मुस्कुराए, "मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत बहुत अच्छे से साथ रहेंगे, है ना?" 

ट्रंप ने आगे कहा, "वे हैं, वे हैं..., और वे दो महान... मैं आपको बताता हूँ... नेता हैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, महान नेता हैं।"

अमेरिकी राष्ट्रपति की यह प्रतिक्रिया उसी शिखर सम्मेलन में शहबाज़ शरीफ़ द्वारा वैश्विक शांति प्रयासों में ट्रंप की भूमिका की सराहना करने और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए फिर से नामांकित करने के कुछ ही क्षण बाद आई, जिसे मारिया कोरिना मचाडो ने जीता है।

शरीफ ने कहा कि ट्रंप के नेतृत्व ने दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व दोनों में "लाखों लोगों की जान बचाई है"।

शरीफ ने शिखर सम्मेलन में कहा, "आज, मैं फिर से इस महान राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सचमुच लगता है कि वह शांति के लिए सबसे सच्चे और सबसे अद्भुत उम्मीदवार हैं।" ट्रंप के उनके बगल में खड़े होने पर उन्होंने कहा, "अगर यह सज्जन न होते, तो कौन जाने, भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। उन चार दिनों के दौरान, युद्ध इस हद तक बढ़ सकता था कि हममें से कोई भी यह बताने के लिए जीवित नहीं बचता कि क्या हुआ।"

शरीफ ने गाजा में शांति स्थापित करने में ट्रंप और क्षेत्रीय नेताओं के गठबंधन की भूमिका का भी श्रेय दिया।

उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, कतर के शेख तमीम, तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोआन, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की प्रशंसा करते हुए कहा, "राष्ट्रपति सिसी के साथ आपके बहुमूल्य योगदान को इतिहास सुनहरे शब्दों में याद रखेगा।"

डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर इस साल मई में भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद का श्रेय लिया है, जब चार दिनों तक चली सैन्य तनातनी ने दोनों पड़ोसियों को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया था।

ट्रंप ने बार-बार कहा है कि उस समय "उनके हस्तक्षेप" ने "एक विनाशकारी संघर्ष को टाला"।

हालांकि, भारत का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत और वार्ता के ज़रिए हुआ था और इसमें किसी बाहरी ताकत का हाथ नहीं था। गाजा शांति शिखर सम्मेलन, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की जियोर्जिया मेलोनी, स्पेन के पेड्रो सांचेज़ और फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों सहित 20 देशों के नेताओं ने भाग लिया था, का उद्देश्य चल रहे गाजा युद्ध को समाप्त करने और दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु एक रूपरेखा को अंतिम रूप देना था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया था, जबकि विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

 

