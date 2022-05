Monkeypox: 10 दिन में 12 देशों से 92 मामले सामने आए, WHO ने जताई चिंता, कहा- तेजी से बढ़ रहे मामले

Highlights डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 21 मई तक मंकीपॉक्स के 92 मामलों की लैब में पुष्टि हुई है। ये सभी मामले ऐसे 12 सदस्य राज्यों में सामने आए हैं जहां से मंकीपॉक्स की शुरुआत नहीं हुई।

जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने रविवार को कहा कि 13 मई से 12 देशों में 92 मंकीपॉक्स के मामलों की पुष्टि हुई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ये सभी मामले गैर-स्थानिक हैं और इससे मंकीपॉक्स के मामलों के बढ़ने की उम्मीद है।

तेजी से फैल रही बीमारी पर अपने हालिया अपडेट में डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 21 मई तक मंकीपॉक्स के 92 मामलों की लैब में पुष्टि हुई है जबकि ऐसे 28 संदिग्ध मामले की जांच चल रही है। ये सभी मामले ऐसे 12 सदस्य राज्यों में सामने आए हैं जहां से मंकीपॉक्स की शुरुआत नहीं हुई।

WHO has developed surveillance case definitions for the current #monkeypox outbreak in non-endemic countries https://t.co/8ewHPaN0VNpic.twitter.com/usGXot3kXO