फवाद चौधरी ने लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी, केजरीवाल और ममता बनर्जी को दी शुभकामनाएं, कहा- 'मोदी को हराना है'

इस्लामाबाद: पूर्व पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। बता दें कि चौधरी पहले भी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आवाज उठा चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर चौधरी गांधी और केजरीवाल को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल फवाद चौधरी ने मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी, केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं भी दीं।

चौधरी ने आईएएनएस के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा, "भारत को एक प्रगतिशील देश के रूप में आगे बढ़ना चाहिए और इसीलिए नरेंद्र मोदी और उनकी उग्र विचारधारा को हराना होगा। जो भी उन्हें हराएगा, चाहे वह राहुल जी हों, केजरीवाल जी हों, या ममता बनर्जी हों, उन्हें शुभकामनाएं।"

चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में हर कोई चाहता था कि पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएं और भारत का लाभ अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में है। उन्होंने कहा, "भारतीय मतदाताओं का लाभ पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखने में है। भारत को एक प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना चाहिए।"

पाकिस्तानी नेता की टिप्पणी सोमवार को पीएम मोदी की टिप्पणियों के जवाब में आई, जहां उन्होंने कुछ भारतीय राजनीतिक नेताओं के लिए पाकिस्तान से समर्थन के लगातार संदेशों की जांच का आह्वान किया था।

पीएम ने आईएएनएस के साथ एक साक्षात्कार में कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि कुछ चुनिंदा लोगों के समूह, जाहिर तौर पर जो हमारे खिलाफ दुश्मनी रखते हैं, उन्हें पाकिस्तान से समर्थन क्यों मिलता है, वहां से कुछ खास लोगों के लिए समर्थन की आवाजें क्यों उठती हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि भारत सुस्थापित सिद्धांतों और परंपराओं वाला एक परिपक्व लोकतंत्र है और मतदाता ऐसी चालों को आसानी से समझ सकते हैं। विशेष रूप से, चौधरी के राहुल गांधी के समर्थन के लगातार संदेश पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिन्होंने इसे 'पाकिस्तान के साथ कांग्रेस के गठबंधन' का एक स्पष्ट मामला बताया है।

पीएम मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उन्हें राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल से कोई लगाव नहीं है, लेकिन वह दृढ़ता से चरमपंथियों के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने भारतीय नेता पर नफरत और उग्रवाद का प्रतीक बनने का आरोप लगाया और टिप्पणी की कि हिंदू महासभा के उदय के कारण भारत के मुसलमानों को अत्यधिक नफरत का सामना करना पड़ रहा है।

