Miss Universe 2025: मेक्सिको की फातिमा बॉश बनीं 'मिस यूनिवर्स', भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 में नहीं बना पाई जगह

Miss Universe 2025: मेक्सिको की फातिमा बॉश मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता बनी हैं, जबकि भारत की मनिका विश्वकर्मा शीर्ष 12 में जगह बनाने में असफल रहीं। प्रतियोगिता में 130 देशों की सुंदरियों ने भाग लिया था, और भारत की मनिका विश्वकर्मा से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह खिताब जीत नहीं पाईं। 25 साल की फातिमा, जो फैंस की पसंदीदा हैं, थाई पेजेंट डायरेक्टर की डांट के बाद पेजेंट की शुरुआत में ही अपने इवनिंग गाउन और हील्स में वॉकआउट कर गई थीं।

फातिमा को पिछले साल की विनर डेनमार्क की विक्टोरिया केर थीलविग ने ताज पहनाया। फातिमा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह अपने मॉडलिंग गिग, अपने परिवार और यहां तक ​​कि बचपन की कुछ तस्वीरें भी वहां पोस्ट करती हैं।

फातिमा बॉश ने दो हफ्ते पहले एक मीटिंग के दौरान मिस यूनिवर्स होस्ट नवात इत्सराग्रिसिल द्वारा सबके सामने बुराई किए जाने के बाद – अपने इवनिंग गाउन और हाई हील्स में – एक ड्रामाई वॉकआउट किया था।

सेशन के एक लाइवस्ट्रीम में, नवात ने मिस मेक्सिको को अलग से बुलाया और उन्हें "बेवकूफ" कहा, जबकि सोशल मीडिया पर ज़रूरी प्रमोशनल कंटेंट पोस्ट न करने पर बहस करते हुए। उन्होंने तब से इस शब्द का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है।

जब उन्होंने सिक्योरिटी को दखल देने के लिए कहा, तो बदन पर पट्टी बांधे बॉश कमरे से बाहर निकल गईं, उनके बगल में मिस इराक थीं, जिन्होंने गहनों से जड़ा, फर्श तक लंबा रोब पहना हुआ था।

बॉश ने रिपोर्टर्स से कहा, "आपके डायरेक्टर ने जो किया वह इज्ज़तदार नहीं है — उन्होंने मुझे बेवकूफ कहा।" "दुनिया को यह देखने की ज़रूरत है क्योंकि हम मज़बूत औरतें हैं, और यह हमारी आवाज़ उठाने का एक प्लैटफ़ॉर्म है।"

कई कंटेस्टेंट एकजुटता दिखाते हुए खड़े हुए, इससे पहले कि नवात ने उन लोगों को चेतावनी दी जो पेजेंट में बने रहना चाहते थे कि "बैठ जाओ"।

इस विवाद पर मेक्सिको की प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबाम ने जवाब दिया, जिन्होंने बुधवार को बॉश की तारीफ़ करते हुए कहा कि वह "एक मिसाल हैं कि जब महिलाओं को गुस्से का सामना करना पड़ता है तो उन्हें कैसे बोलना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "पब्लिक इवेंट्स में, मैं कहती हूं कि जब हम बोलती हैं तो औरतें ज़्यादा सुंदर दिखती हैं।" "इसलिए मेरा सम्मान इस जवान औरत को जाता है।"

थाईलैंड में मेक्सिको की एम्बेसी ने फेसबुक पर कहा कि वह बॉश और उनके परिवार के साथ लगातार कॉन्टैक्ट में है, हालांकि उसने AFP की और कमेंट की रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया।

मिस यूनिवर्स: रनर-अप

थाईलैंड की प्रवीणर सिंह कॉन्टेस्ट में रनर-अप रहीं।

वेनेजुएला की स्टेफनी अबासाली दूसरी रनर-अप रहीं।

फिलीपींस की अहतिसा मनालो

आइवरी कोस्ट की ओलिविया यासे

