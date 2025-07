Milan airport horror: विमान इंजन में फंसने से शख्स की मौत, उड़ान संचालन स्थगित, देखिए वीडियो

Highlights Milan airport horror: एयरलाइन ने पुष्टि की कि विमान में कुल 154 यात्री सवार थे। Milan airport horror:छह चालक दल के सदस्य दो पायलट और चार केबिन क्रू थे। Milan airport horror: व्यक्ति असामान्य तरीके से टर्मिनल पर पहुंचा।

Milan airport horror: विमान हादसा को लेकर लोग टेंशन में हैं। इटली से एक दुखद घटना सामने आई है, मंगलवार की सुबह मिलान बर्गामो एयरपोर्ट पर टैक्सीवे पर विमान के इंजन में फंसकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह व्यक्ति रनवे पर दौड़ा और वोलोटिया एयरबस A319 के रास्ते में आ गया, जो स्पेन के ऑस्टुरियस के लिए उड़ान भरने वाला था और उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति न तो यात्री था और न ही एयरपोर्ट का कोई कर्मचारी, बल्कि कहा जाता है कि वह एक अनधिकार प्रवेशकर्ता था जो रनवे पर दौड़ा।

