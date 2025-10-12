VIDEO: वेटिकन सिटी के सेंट पीटर बेसिलिका में प्रार्थना के दौरान एक व्यक्ति ने पवित्र वेदी पर किया पेशाब, पोप रहे गए स्तब्ध

By रुस्तम राणा | Updated: October 12, 2025 17:29 IST2025-10-12T17:29:01+5:302025-10-12T17:29:01+5:30

कोरिएरे डेला सेरा और न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टों के अनुसार, अज्ञात व्यक्ति पापस्वीकार वेदी की सीढ़ियाँ चढ़ गया, जो वह पवित्र स्थान है जहाँ पोप पारंपरिक रूप से प्रार्थना सभा आयोजित करते हैं, और फिर अपनी पैंट उतारकर पेशाब कर दिया।

नई दिल्ली: शुक्रवार को वेटिकन सिटी स्थित सेंट पीटर्स बेसिलिका में सैकड़ों पर्यटक उस समय दंग रह गए जब एक व्यक्ति ने सुबह के प्रार्थना सभा के दौरान वेदी पर पेशाब कर दिया। इतालवी मीडिया ने इस कृत्य को ईसाई धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक का चौंकाने वाला अपमान बताया।

पर्यटकों द्वारा बनाए गए वीडियो में उस व्यक्ति को नग्न अवस्था में दिखाया गया है और फिर इस कृत्य के बाद अपनी जींस ऊपर करने के लिए नीचे झुकता हुआ दिखाया गया है। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उसे बेसिलिका से बाहर निकाला। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि उसे हिरासत में लिया गया या अधिकारियों ने उस पर आरोप लगाए।

पोप "स्तब्ध" हैं, वेटिकन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी

न्यू यॉर्क पोस्ट के अनुसार, सुबह 9 बजे पवित्र प्रार्थना सभा के दौरान हुई इस घटना की खबर पोप लियो XIV तक पहुँच गई है, जो इस अपवित्रता से "स्तब्ध" बताए जा रहे हैं। वेटिकन के होली सी प्रेस कार्यालय ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

वेटिकन सिटी में स्थित सेंट पीटर्स बेसिलिका, रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है और हर साल लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ पोप के समारोह आयोजित होते हैं, जिनमें सामूहिक प्रार्थना सभा, अंतिम संस्कार और सार्वजनिक दर्शन शामिल हैं।

सेंट पीटर्स में पहली बार नहीं हुआ व्यवधान

यह पहली बार नहीं है जब बेसिलिका को ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा है। इसी साल फरवरी में, एक व्यक्ति वेदी पर चढ़ गया और छह कैंडेलब्रा तोड़ दिए और जून 2023 में, एक नग्न पोलिश व्यक्ति उसी वेदी पर कूद गया, जिसकी पीठ पर "यूक्रेन के बच्चों को बचाओ" लिखा था। उस विरोध प्रदर्शन के बाद, वेटिकन ने उस स्थान को शुद्ध करने के लिए एक प्रायश्चित अनुष्ठान आयोजित किया।

शुक्रवार को हुई अपवित्रता की घटना कथित तौर पर उस समय हुई जब प्रार्थना सभा चल रही थी, हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि पोप वहाँ मौजूद थे या नहीं।

कानूनी परिणाम संभावित

इतालवी कानून के तहत, धार्मिक स्थलों के अभद्र प्रदर्शन और अपवित्रता के लिए आपराधिक दंड हो सकता है, हालाँकि अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस मामले में आरोप दायर किए जाएँगे या नहीं। सैंट पीटर की कब्र के ठीक ऊपर स्थित पापस्वीकार वेदी को ईसाई धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जिससे इस घटना पर आक्रोश बढ़ गया है।

