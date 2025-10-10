Earthquake in Philippines: फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का भूकंप, 'विनाशकारी' सुनामी आने की आशंका
By रुस्तम राणा | Updated: October 10, 2025 08:44 IST2025-10-10T08:44:49+5:302025-10-10T08:44:49+5:30
Earthquake in Philippines: फिलीपींस के मिंडानाओ में रिक्टर पैमाने पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने 'जानलेवा' लहरों की ऊँचाई के साथ 'विनाशकारी सुनामी' की चेतावनी दी है और लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (ईएमएससी) ने बताया कि भूकंप 62 किलोमीटर (38.53 मील) की गहराई पर था।
पहली सुनामी लहरें 10 अक्टूबर 2025 (PST) को सुबह 9:43:54 से 11:43:54 के बीच आने की उम्मीद है। फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी ने चेतावनी दी है, "ये लहरें घंटों तक जारी रह सकती हैं।" विभाग ने कहा, "स्थानीय सुनामी परिदृश्य डेटाबेस के आधार पर, सामान्य ज्वार से एक मीटर से अधिक ऊँची लहरें उठने की उम्मीद है और बंद खाड़ियों और जलडमरूमध्य में ये लहरें और भी ऊँची हो सकती हैं।"
फिवोल्क्स एजेंसी ने मिंडानाओ क्षेत्र के दावाओ ओरिएंटल के मनाय शहर के तटवर्ती जलक्षेत्र में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद क्षति और झटकों की चेतावनी दी है। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने भी सुनामी की धमकी जारी करते हुए कहा कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर (186 मील) के भीतर स्थित तटों पर खतरनाक सुनामी लहरें उठ सकती हैं।
किसी भी तरह के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। फिवोल्क्स ने कहा कि अगले दो घंटों में सामान्य ज्वार से एक मीटर से भी ज़्यादा ऊँची लहरें उठने की उम्मीद है। पिछले हफ़्ते, फ़िलीपींस के सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 74 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस शक्तिशाली भूकंप ने बंटायन में सदियों पुराना सेंट पीटर द एपोस्टल का पल्ली भी नष्ट कर दिया, जो झटकों के प्रभाव से ढह गया।