लंदन: पहले पिलाया गाय को पानी फिर लिया आशीर्वाद, ऋषि सुनक की गौ पूजा का वीडियो हुआ वायरल

Highlights ब्रिटिश पीएम बनने की दौड़ में शामिल ऋषि सुनक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में ऋषि सुनक गाय की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे है। इससे पहले उन्हें लंदन के पास स्थित भक्तिवेदांत मंदिर में जन्माष्टमी भी मनाते हुए देखा गया था।

लंदन: ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल ऋषि सुनक को लंदन में गाय की पूजा करते हुए देखा गया है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

आपको बता दें कि इससे पहले ऋषि सुनक को जन्माष्टमी पूजा भी करते हुए देखा गया था। वीडियो में ऋषि सुनक के साथ उनकी पत्नी को भी देखा जा सकता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यह वीडियो एक समुदाय के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि कंजरवेटिव पार्टी के नेता अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ गाय की पूजा कर रहे है। वे पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते दिख रहे है।

वीडियो में यह देखा गया है कि ऋषि एक एक पीतल के गिलास से गाय को पानी पिला रहे है।

Who? Rishi Sunak (PM candidate)

Where ? London, England

What ? Performing Cow worship



That’s our rich cultural heritage we must be proud about.



तत् त्वम असि = Tat twam asi #Hinduism#Rishisunak#India#London#Hindutvapic.twitter.com/aaKdz9UM5R