मलेशिया में भूस्खलन के कारण 2 लोगों की गई जान, 50 से ज्यादा लोग अभी भी है लापता, बचाव कार्य जारी

Highlights मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एक भूस्खलन की घटना सामने आई है। इस भूस्खलन में दो लोगों की मरने की खबर सामने आई है। वहीं अभी भी 50 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है।

कुआलांलपुर: मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बाहरी इलाके में एक ‘कैंपसाइट’ पर हुए भूस्खलन के मलबे में करीब 50 लोगों के दबे होने की आशंका है। दमकल विभाग के एक अधिकारी शुक्रवार को यह जानकारी दी है।

यही नहीं इस भूस्खलन में दो लोगों के मरने की भी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कई लोगों को सुरक्षित निकाला भी गया है और ऐसे में बचाव कार्य आगे भी जारी है।

स्थानीय मीडिया ने पुलिस के हवाला से बताया कि कुआलालंपुर से करीब 40 किलोमीटर उत्तर में बतांग काली में एक ‘कैंपसाइट’ पर जब भूस्खलन हुआ, तब वहां करीब 100 लोग के मौजूद होने की खबर मिली है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बिना विस्तृत जानकारी दिए ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि बचावकर्मी करीब 50 लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं।

Two dead, more than 50 missing after a landslide struck a campsite on the outskirts of capital Kuala Lumpur in Malaysia in the early hours of Friday. Search and rescue personnel scoured the site for survivors, reports Reuters