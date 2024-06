Kuwait fire: कुवैत की इमारत में भयंकर हादसा, आग लगने से 5 भारतीय समेत 41 लोगों की मौत, देखें मंजर

Highlights Kuwait fire: आग बुधवार सुबह दक्षिणी मंगाफ जिले की एक इमारत में लगी। Kuwait fire: आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। Kuwait fire: चिकित्सा उपचार के लिए आसपास के कई अस्पतालों में ले जाया गया है।

Kuwait fire: दक्षिणी कुवैत के मंगफ़ शहर में एक इमारत में आग लगने से कम से कम 41 लोग मारे गए। इस हादसे में 5 भारतीय की मौत हो गई। 50 से अधिक घायल हो गए। देश की सरकारी मीडिया ने बुधवार को जानकारी दी। स्थानीय मीडिया ने बताया कि इमारत में बड़ी संख्या में मलयालम आबादी रहती है। मृतकों में दो तमिलनाडु और उत्तर भारत के हैं। अधिकारियों की ओर से आधिकारिक पुष्टि का अभी भी इंतजार है। कुवैत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार सभी घायल लोगों में से कुछ की हालत गंभीर है। चिकित्सा उपचार के लिए आसपास के कई अस्पतालों में ले जाया गया है।

#Kuwait Mangaf Fire: Initial causes indicate poor storage on the ground floor and the presence of many gas cylinders, Firefighters, MOI and MOH to assess the deaths and injuries.. #الكويتpic.twitter.com/LNCpkhZdae