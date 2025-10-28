केन्या में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 12 की मौत, मासाई मारा के किचवा टेम्बो से टकराया
By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 28, 2025 14:36 IST
Kenya plane crash: केन्या के तटीय क्षेत्र क्वाले में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 12 लोगों के मारे जाने की आशंका है। केन्या के अधिकारी ने जानकारी दी।
Kenya plane crash: केन्या के क्वाले काउंटी में मंगलवार सुबह एक हल्के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की आशंका है। बताया जा रहा है कि यह विमान पर्यटकों को लेकर डायनी से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद मासाई मारा के किचवा टेम्बो जा रहा था, तभी यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केन्या नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (KCAA) ने दुर्घटना की पुष्टि की है। विमान की पहचान पंजीकरण संख्या 5Y-CCA के रूप में हुई है। प्राधिकरण के बयान के अनुसार, दुर्घटना सुबह लगभग 5:30 बजे हुई।
