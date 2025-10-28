केन्या में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 12 की मौत, मासाई मारा के किचवा टेम्बो से टकराया

Highlights हवाई पट्टी से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी और जंगली इलाके में हुई। केन्या नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि विमान में 12 लोग सवार थे। अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रहे हैं।

Kenya plane crash: केन्या के क्वाले काउंटी में मंगलवार सुबह एक हल्के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की आशंका है। बताया जा रहा है कि यह विमान पर्यटकों को लेकर डायनी से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद मासाई मारा के किचवा टेम्बो जा रहा था, तभी यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केन्या नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (KCAA) ने दुर्घटना की पुष्टि की है। विमान की पहचान पंजीकरण संख्या 5Y-CCA के रूप में हुई है। प्राधिकरण के बयान के अनुसार, दुर्घटना सुबह लगभग 5:30 बजे हुई।

क्वेले काउंटी के आयुक्त स्टीफन ओरिंडे ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि दुर्घटनास्थल पर अभियान जारी है और अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी। केन्या नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि विमान में 12 लोग सवार थे और अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रहे हैं। मासाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यहाँ तंजानिया के सेरेन्गेटी से हर साल वाइल्डबीस्ट का प्रवास होता है।

