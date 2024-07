कीर स्टारमर ने ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, कहा- 'इसमें कोई संदेह नहीं हम ब्रिटेन का पुनर्निर्माण करेंगे'

Highlights कीर स्टारमर ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला अपने पहले भाषण में, उन्होंने एकता, सेवा और "राष्ट्रीय नवीनीकरण" के वादे पर जोर दिया स्टारमर ने अपनी पत्नी विक्टोरिया के साथ निवर्तमान प्रधान मंत्री ऋषि सुनक के प्रति आभार व्यक्त किया

लंदन: आम चुनावों में शानदार जीत के बाद शुक्रवार को कीर स्टारमर ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। 10, डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपने पहले भाषण में, उन्होंने एकता, सेवा और "राष्ट्रीय नवीनीकरण" के वादे पर जोर दिया। स्टारमर ने सार्वजनिक सेवा के महत्व और राजनीति की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया।

उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, "चाहे आपने लेबर को वोट दिया हो या नहीं - वास्तव में, खासकर अगर आपने नहीं दिया हो - मैं आपसे सीधे कहता हूं, मेरी सरकार आपकी सेवा करेगी।" उन्होंने टिप्पणी की, जैसा कि बीबीसी ने उद्धृत किया है "राजनीति अच्छे के लिए एक ताकत हो सकती है। हम यह दिखाएंगे।"

बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स III से मिलने के बाद, स्टारमर ने अपनी पत्नी विक्टोरिया के साथ निवर्तमान प्रधान मंत्री ऋषि सुनक के प्रति आभार व्यक्त किया। पहले ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री के रूप में सुनक की ऐतिहासिक उपलब्धि को स्वीकार करते हुए, स्टारमर ने कहा, "किसी को भी उनकी उपलब्धि को कम करके नहीं आंकना चाहिए।"

लेबर पार्टी के नेता ने "रीसेट" की आवश्यकता पर जोर दिया, चुनौतियों से निपटने में राष्ट्र की ताकत की ओर इशारा किया और राजनेताओं से देश को "शांत जल" की ओर ले जाने का आह्वान किया। लाखों लोगों द्वारा सामना की जा रही आर्थिक असुरक्षा को संबोधित करते हुए, स्टारमर ने वचन दिया, "मैं उन लोगों से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं - इस बार नहीं।"

उन्होंने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिवर्तन का काम तुरंत शुरू हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम ब्रिटेन का पुनर्निर्माण करेंगे..."स्टारमर ने राष्ट्रीय परिवर्तन की क्रमिक प्रकृति को रेखांकित किया, और विश्व की अस्थिरता को स्वीकार किया। उन्होंने ब्रिटेन की जनता से "अवसर के बुनियादी ढांचे... ईंट दर ईंट" का "पुनर्निर्माण" करने का वादा किया।

