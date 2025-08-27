VIDEO: करतारपुर कॉरिडोर जलमग्न, श्री दरबार साहिब गुरुद्वारा में बाढ़ का पानी घुसा

नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों से पंजाब में भारी बारिश हो रही है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस क्षेत्र में भारी बारिश के बीच पवित्र करतारपुर कॉरिडोर भी जलमग्न हो गया है। यह कॉरिडोर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब को भारत स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ता है।

श्री दरबार साहिब गुरुद्वारे के अंदर बाढ़ के दृश्य भी ऑनलाइन सामने आए हैं। लगातार बारिश के बाद, सीमा पार रावी नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की खबर है, जिससे कॉरिडोर में बाढ़ आ गई। कॉरिडोर और आसपास के इलाकों के जलमग्न होने से आस-पास के धरोहर स्थलों को नुकसान पहुँचने का खतरा बढ़ गया है।

Due to release of water in the Ravi River The historic Gurdwara Kartarpur Sahib, has been severely affected by floods after heavy rainfall in last several days. It's first time that such situation has developed at kartarpur sahib since opening of Kartarpur Sahib corridor. pic.twitter.com/AbV4iqacFC — Gurshamshir Singh (@gswaraich6) August 27, 2025

रावी नदी का पानी डेरा बाबा नानकजी के गाँवों में घुस गया है क्योंकि जलाशय का बांध कथित तौर पर टूट गया है। रावी के अलावा, राज्य में बहने वाली सतलुज और ब्यास सहित अन्य नदियाँ खतरे के निशान के करीब बह रही हैं।

पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि उसने सतलुज नदी में बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के खतरे के बारे में अपने पंजाबी समकक्षों को अग्रिम चेतावनी जारी कर दी है और पूर्वी पंजाब प्रांत के विभिन्न जिलों से लोगों को निकालने का काम जारी है।

पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर घोषणा की है कि रावी, चिनाब और सतलुज नदियों के अत्यधिक उच्च जलस्तर के कारण पंजाब बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहा है। रावी नदी के कोट नैना में 2,30,000 क्यूसेक पानी प्रवेश कर रहा है। इस बीच, चिनाब नदी के हेड मराला में पानी का प्रवाह 9,22,000 क्यूसेक तक पहुँच गया है।

बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, पंजाब सरकार ने तत्काल राहत उपायों के लिए सात जिलों में सेना बुला ली है। एक बयान में कहा गया है कि बचावकर्मियों ने पंजाब प्रांत के कसूर जिले से 14,000 से ज़्यादा लोगों को निकाला है, जबकि भारतीय सीमा के पास बहावलनगर शहर से 89,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है।

