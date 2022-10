Kabul Classroom Suicide: काबुल के स्कूल में आत्मघाती बम विस्फोट हमला, 46 लड़की और महिला सहित 53 की मौत

Highlights अफगानिस्तान की राजधानी के पश्चिमी हिस्से में सोमवार को एक और विस्फोट हुआ। हजारा आबादी वाले इलाके को निशाना बनाया गया। शहीद मजारी इलाके में हुआ विस्फोट कथित तौर पर हजारा आबादी वाला इलाका है।

काबुलः अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के स्कूल में आत्मघाती बम विस्फोट हमला हुआ है। इस हादसे में 46 लड़की और महिला समेत 53 लोगों की मौत हुई है। एएफपी न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी।काबुल में शिया बहुल इलाके में शुक्रवार को भी तड़के विस्फोट हुआ था।

तालिबान के अगस्त 2021 में देश की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद से उसके बड़े प्रतिद्वंद्वी इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने दशती बारची इलाके में कई बार हजारा समुदाय को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान में तैनात अमेरिका की उप-राजदूत कैरेन डेकर और यूनिसेफ ने हमले की निंदा की है।

काबुल में एक आत्मघाती हमलावर ने शिया बहुल इलाके में स्थित एक शिक्षा केंद्र पर शुक्रवार को हमला कर दिया था, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य लोग घायल हो गए। तालिबान के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता खालिद जदरान ने बताया कि दशती बारची इलाके में एक केंद्र में शुक्रवार को सुबह विस्फोट हुआ था।

46 girls and women among 53 killed in Kabul classroom suicide bombing, reports AFP News Agency citing UN