कोविड-19 पॉजिटिव हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, हल्के लक्षण दिखने के बाद खुद को किया आइसोलेट

Highlights अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन लॉस वेगास की अपनी यात्रा के बाद बुधवार को कोविड पॉजिटिव पाए गए। व्हाइट हाउस के अनुसार, वो हल्के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं। बाइडन को पैक्सलोविड की पहली खुराक मिल गई है।

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन लॉस वेगास की अपनी यात्रा के बाद बुधवार को कोविड पॉजिटिव पाए गए। व्हाइट हाउस के अनुसार, वो हल्के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने कहा कि बाइडन अब डेलावेयर लौटेंगे जहां वह आत्म-पृथक हो जाएंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखेंगे।

पियरे ने कहा, "इससे पहले आज लास वेगास में अपने पहले कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति बाइडन ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। उन्हें टीका लगाया गया है और उनका हौसला बढ़ाया गया है और उनमें हल्के लक्षण दिख रहे हैं। वह डेलावेयर लौटेंगे जहां वह आत्म-पृथक हो जाएंगे और उस दौरान अपने सभी कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाते रहेंगे।"

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.



I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people.