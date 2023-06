फिर से फिसल गई जो बाइडन की जुबान, 24 घंटे में दो बार हुआ ये काम, देखें वीडियो

Highlights अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की एक फिर जुबान फिसल गई। बाइडन ने गलती से कह दिया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के बजाय इराक में युद्ध हार रहे हैं। बाइडन ने 24 घंटे के भीतर यह दूसरी गलती की।

शिकागो: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की एक फिर जुबान फिसल गई। दरअसल, बाइडन ने गलती से कह दिया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के बजाय इराक में युद्ध हार रहे हैं। शिकागो की अपनी यात्रा से पहले पत्रकारों को संबोधित करते समय जब बाइडन से यूक्रेन में एक रूसी भाड़े के प्रमुख के नेतृत्व में हाल ही में हुए विद्रोह के प्रभाव के बारे में पूछा गया तो उनसे मौखिक गलती हो गई।

उन्होंने कहा, "वास्तव में यह बताना कठिन है। लेकिन वह स्पष्ट रूप से इराक में युद्ध हार रहा है। वह घरेलू युद्ध हार रहा है और दुनिया भर में वह थोड़ा अछूता हो गया है। और यह सिर्फ नाटो नहीं है, यह सिर्फ यूरोपीय संघ नहीं है। यह जापान है, यह 40 राष्ट्र हैं।" बाइडन ने 24 घंटे के भीतर यह दूसरी गलती की। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान गलती से भारत के बजाय चीन का उल्लेख करके खुद को सुधार लिया।

President Biden says Putin is 'losing the war in Iraq'pic.twitter.com/WDMAmS3U7Q