जो बाइडन की सुरक्षा में चूक! घर के पास से गुजरा अनजान विमान, आननफानन में अमेरिकी राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया

Highlights अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के डेलावेयर में स्थित घर के निकट से गुजरा विमान। बाइडन और उनकी पत्नी को भी कुछ देर के लिए घर से बाहर निकाल सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अधिकारियों के अनुसार हालांकि ये कोई हमला नहीं था और गलती से विमान प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में चला गया था।

डेलावेयर: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के डेलावेयर में स्थित घर के निकट शनिवार को एक छोटा विमान प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुस जाने के बाद कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई। सुरक्षा कारणों से बाइडन और उनकी पत्नी को भी कुछ देर के लिए घर से बाहर निकाल लिया गया और सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। व्हाइट हाउस और खुफिया सेवा ने यह जानकारी दी।

व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडन और उनके परिवार को कोई खतरा नहीं है और ऐहतियाती कदम उठाए गए हैं। स्थिति के आकलन के बाद बाइडन और उनकी पत्नी जिल को रेहोबोथ बीच पर स्थित घर में वापस भेज दिया गया। खुफिया सेवा ने एक बयान में कहा कि विमान को तुरंत प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र से बाहर निकाल लिया गया और ये कोई हमला नहीं था।

US Prez Biden was rushed to a safe house in Rehoboth Beach, Delaware when a plane violated the airspace above vacation home he owns in the small seaside town: White House



