'अगला नंबर तुम्हरा है...' जेके राउलिंग को मिली जान से मारने की धमकी, रश्दी पर हमले पर दी थी प्रतिक्रिया

Highlights हैरी पॉटर की लेखिका जेके राउलिंग को मिली जान से मारने की धमकी सलमान रश्दी पर हमले पर प्रतिक्रिया देने पर मिली धमकी धमकी देने वाले ने कहा, अगला नंबर तुम्हरा है

नई दिल्ली: बुकर पुरस्कार विजेता सलमान रश्दी पर जानलेवा हमले की निंदा करने पर प्रसिद्ध लेखिका जेके राउलिंग को जान से मारने की धमकी मिली है। 57 वर्षीय राउलिंग ने ट्विटर पर एक यूजर के धमकी भरे संदेश के स्क्रीनशॉट साझा कर के इस घटना की जानकारी दी है।

प्रख्यात उपन्यास हैरी पॉटर की लेखिका जेके राउलिंग ने सलमान रश्दी पर चाकू से हमले की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि वह बहुत दुखी महसूस कर रही हैं और उम्मीद करती हैं कि रश्दी ठीक होंगे। रश्दी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करने के लिए जेके राउलिंग को जान से मारने की धमकी मिली। एक यूजर ने लिखा, "चिंता मत करो, अगली तुम हो।" जिस ट्विटर हैंडल से हैरी पॉटर की लेखिका जेके राउलिंग को जान से मारने की धमकी दी गई उस यूजर ने सलमान रश्दी पर जानलेवा हमला करने वाले हादी मतार की भी प्रशंसा की है।

.@TwitterSupport any chance of some support? pic.twitter.com/AoeCzmTKaU