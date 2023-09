अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन हुईं कोरोना पॉजिटिव, जो बाइडन की रिपोर्ट आई नेगेटिव

Highlights अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन सोमवार को कोविड-19 से संक्रमित पाई गईं उनमें हल्के लक्षण ही दिख रहे हैं राष्ट्रपति जो बाइडन की पत्नी के सकारात्मक परीक्षण के बाद वायरस का परीक्षण किया गया, लेकिन उनके परिणाम नकारात्मक थे

वॉशिंगटन: अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन सोमवार को कोविड-19 से संक्रमित पाई गईं, लेकिन फिलहाल उनमें हल्के लक्षण ही दिख रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन की पत्नी के सकारात्मक परीक्षण के बाद वायरस का परीक्षण किया गया, लेकिन उनके परिणाम नकारात्मक थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने कहा कि राष्ट्रपति नियमित रूप से परीक्षण जारी रखेंगे और लक्षणों के लिए उनकी निगरानी की जाएगी।

संचार निदेशक एलिजाबेथ अलेक्जेंडर ने कहा कि जिल बाइडन फिलहाल डेलावेयर के रेहोबोथ बीच में जोड़े के घर पर रहेंगी। अमेरिका में हाल के सप्ताहों में कोविड मामलों और अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। अचानक उछाल के बीच, कोविड-19 पिरोला या बीए.2.86 के एक नए तनाव के बारे में चिंता बढ़ गई है।

This evening, the First Lady tested positive for COVID-19. She is currently experiencing only mild symptoms. She will remain at their home in Rehoboth Beach, Delaware: White House pic.twitter.com/FV5hzPAtZr