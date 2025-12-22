34 लोगों को ले जा रही बस टोल रोड पर नियंत्रण खो बैठी और कंक्रीट से टकराने के बाद पलटी, 16 की मौत, 18 पीड़ितों में से 5 की हालत गंभीर और 13 की हालत नाजुक

Highlights Java Bus Accident: हादसा इतना भीषण था कि कई यात्री उछलकर गिर पड़े और बस में फंस गए। Java Bus Accident: 18 पीड़ितों में से पांच की हालत गंभीर है और 13 की हालत नाजुक है। Java Bus Accident: 10 अन्य लोगों की अस्पताल ले जाते समय या इलाज के दौरान मौत हो गई।

जकार्ताः इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में एक यात्री बस के रविवार देर रात दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। खोज और बचाव एजेंसी के प्रमुख बुडियोनो ने बताया कि 34 लोगों को ले जा रही बस टोल रोड पर नियंत्रण खो बैठी और कंक्रीट के एक अवरोधक से टकराने के बाद पलट गई।

उन्होंने बताया कि अंतर-प्रांतीय बस राजधानी जकार्ता से देश के प्राचीन शाही शहर योग्याकार्ता जा रही थी तभी ‘सेंट्रल जावा’ के सेमारंग शहर में क्राप्याक टोलवे पर एक घुमावदार मार्ग पर वह पलट गई। बुडियोनो ने कहा, ‘‘हादसा इतना भीषण था कि कई यात्री उछलकर गिर पड़े और बस में फंस गए।’’

उन्होंने बताया कि दुर्घटना के लगभग 40 मिनट बाद पुलिस एवं बचाव दल मौके पर पहुंचे और उन्होंने छह यात्रियों के शव बरामद किए। बुडियोनो ने बताया कि 10 अन्य लोगों की अस्पताल ले जाते समय या इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पास के दो अस्पतालों में इलाज करा रहे 18 पीड़ितों में से पांच की हालत गंभीर है और 13 की हालत नाजुक है।

