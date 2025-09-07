जापान के पीएम शिगेरु इशिबा ने अपनी पार्टी की ऐतिहासिक हार के बाद इस्तीफा दे दिया
By रुस्तम राणा | Updated: September 7, 2025 15:41 IST2025-09-07T15:41:48+5:302025-09-07T15:41:48+5:30
नई दिल्ली: जापान के प्रधानमंत्री ने देश में जुलाई में हुए संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक हार का सामना करने के कुछ महीनों बाद रविवार को इस्तीफा दे दिया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इशिबा के पद छोड़ने का निर्णय उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर से उनके इस्तीफे की बढ़ती मांग के बाद आया है, जिसमें उनसे हार की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया गया है।
अक्टूबर में पदभार ग्रहण करने वाले इशिबा ने एक महीने से भी ज़्यादा समय तक अपनी पार्टी के दक्षिणपंथी विरोधियों की माँगों को नज़रअंदाज़ किया था और कहा था कि उनके पद छोड़ने से देश में राजनीतिक शून्य पैदा हो जाएगा।
उन्होंने अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों और जापानी अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव, साथ ही बढ़ती क़ीमतों, चावल नीति सुधारों और क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर ज़ोर दिया था।
उनके पद छोड़ने का फ़ैसला एलडीपी द्वारा समय से पहले नेतृत्व चुनाव कराने के फ़ैसले से एक दिन पहले आया है। एपी के अनुसार, अगर यह चुनाव मंज़ूर हो जाता, तो यह इशिबा के ख़िलाफ़ एक तरह का अविश्वास प्रस्ताव होता।
हालांकि, टेलीविजन पर प्रसारित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशिबा ने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व के लिए अपने प्रतिस्थापन को चुनने के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तथा कहा कि सोमवार के निर्णय की अब आवश्यकता नहीं होगी।