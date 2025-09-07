चुनावी हार के बाद पार्टी के दबाव के बीच जापान के प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरु देंगे इस्तीफा

टोक्यो: जापानी प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरु ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। यह घोषणा उनकी पार्टी को उच्च सदन के चुनावों में मिली करारी हार के ठीक एक महीने बाद की गई है। यह जानकारी एनएचके वर्ल्ड ने सबसे पहले दी थी।

जुलाई में हुए इस झटके ने इशिबा के नेतृत्व को गहरा झटका दिया, क्योंकि उनका सत्तारूढ़ गठबंधन जापानी संसद के उच्च सदन में बहुमत हासिल करने में विफल रहा। इससे पहले पिछले साल निचले सदन के चुनावों में भी उन्हें इसी तरह की हार का सामना करना पड़ा था, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति और कमजोर हुई थी।

क्योदो न्यूज के अनुसार, इस बड़े झटके के बावजूद, जिसके कारण उनके सत्तारूढ़ गठबंधन ने जापान की संसद के दोनों सदनों में अपना बहुमत खो दिया, इशिबा ने प्रतिज्ञा की कि वह "राजनीतिक गतिरोध" को टालने के लिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहेंगे।

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के प्रमुख इशिबा ने 'राजनीतिक गतिरोध से बचने' और "राष्ट्रीय संकट" के दौरान नेतृत्व बनाए रखने के लिए पद छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि परिवार बढ़ती लागत और आसन्न अमेरिकी टैरिफ से जूझ रहे हैं।

परिणामों के लिए अपनी "भारी ज़िम्मेदारी" स्वीकार करने के बावजूद, इशिबा ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया और जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।

क्योडो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में, इशिबा ने इस्तीफ़ा देने के बढ़ते दबाव के बावजूद पद पर बने रहने के अपने फ़ैसले की पुष्टि की, जब एलडीपी ने जापानी संसद में अपनी हालिया चुनावी हार के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई।

क्योदो न्यूज ने बताया कि जापान की संसद के दोनों सदनों के एलडीपी सांसदों के संयुक्त पूर्ण सत्र के दौरान, पार्टी नेताओं ने खुलासा किया कि एलडीपी की चुनाव समिति अब शीघ्र नेतृत्व चुनाव कराने पर विचार कर रही है, जिसे मूल रूप से 2027 के लिए नियोजित किया गया था।

जुलाई में हुई एक अनौपचारिक बैठक में, ज़्यादातर प्रतिभागियों ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री इशिबा से चुनावी हार की ज़िम्मेदारी लेने और इस्तीफ़ा देने का आग्रह किया।

सत्तारूढ़ एलडीपी-कोमेइतो गठबंधन की 248 सदस्यीय उच्च सदन में सीटें 141 से घटकर 122 रह गईं, जिससे उसका साधारण बहुमत छिन गया। हालाँकि उच्च सदन की शक्ति निचले सदन से कम है, फिर भी यह विधेयक पारित करने के लिए ज़रूरी है।

अगर इशिबा इस्तीफ़ा दे दें तो क्या होगा?

इससे उत्पन्न राजनीतिक अनिश्चितता पहले से ही अमेरिकी टैरिफ़ से प्रभावित अर्थव्यवस्था पर और दबाव डाल सकती है, लेकिन बाज़ार का ध्यान मुख्य रूप से इस संभावना पर है कि इशिबा की जगह किसी ढीले राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के समर्थक, जैसे कि साने ताकाइची, को नियुक्त किया जा सकता है, जिन्होंने बैंक ऑफ़ जापान की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की खुलेआम आलोचना की है। इशिबा ने एलडीपी नेतृत्व के दूसरे दौर में ताकाइची को मामूली अंतर से हराया।

