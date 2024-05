Highlights मेक्सिको में इजरायली दूतावास में आग लगाई गई राफा में हमलों के विरोध में प्रदर्शन तेज होने पर गुस्साई भीड़ इस घटना के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं

Israel–Hamas war: गाजा के राफा में इजरायली हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने पर गुस्साई भीड़ ने बुधवार को मैक्सिको सिटी में इजरायली दूतावास को आग लगा दी। इस घटना के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

Appalling scenes in Mexico!



Rioters set fire to the Israeli Embassy in Mexico City and 200 activists, while throwing stones, tried to storm the building. 6 injured.

pic.twitter.com/1QFtXccv1g — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) May 29, 2024

Protesters set ablaze the Israeli occupation's embassy in Mexico City with Molotov cocktails in protest of the recent massacres in Rafah and elsewhere across the Gaza Strip. pic.twitter.com/5OeM4NzHI6 — Quds News Network (@QudsNen) May 29, 2024

रिपोर्टों के अनुसार, मंगलवार को मेक्सिको सिटी में इजरायली दूतावास के बाहर लगभग 200 लोग "राफा के लिए तत्काल कार्रवाई" प्रदर्शन में शामिल हुए। इसी दौरान ये घटना हुई।

In protest against Israel's genocide in Gaza, Mexican protesters escalate outside the Israeli embassy in Mexico City, starting a fire, trying to break through the fence, and throwing Molotov cocktails. pic.twitter.com/YvaKRjkm8a — The Cradle (@TheCradleMedia) May 29, 2024

गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों अनुसार मंगलवार को इजरायली गोलाबारी और हवाई हमलों ने राफा के पश्चिम में अल-मवासी में तंबुओं के एक समूह को निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। हमास-नियंत्रित फिलिस्तीनी क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार मृतकों में कम से कम 12 महिलाएं थीं। हालाँकि बाद में इज़राइल की सेना ने इन रिपोर्टों का खंडन किया। इजरायली सेना ने कहा है कि आईडीएफ (इज़राइल रक्षा बलों) ने अल-मवासी में निर्दिष्ट मानवीय क्षेत्र में हमला नहीं किया।

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना कथित तौर पर दक्षिणी गाजा शहर राफा के केंद्र तक पहुंच गई है और मिस्र के साथ नजदीकी सीमा पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है। गाजा में इजरायली बमबारी और जमीनी हमलों के परिणामस्वरूप 36,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत की रिपोर्ट है। ये आंकड़े फिलिस्तीन में हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय की है।

