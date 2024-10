Hamas-Israel War: इजरायली सेना ने जारी किए अनदेखे वीडियो, हमास के हमले के बाद सैनिकों ने दिया था करारा जवाब, देखिए

Highlights हमास द्वारा बीते साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया गया था हमला तब हुआ था जब इजरायली लोग कई अन्य विदेशी मेहमानों के साथ नोवा संगीत समारोह में व्यस्त थे इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने हमास के हमले के अनदेखे फुटेज दिखाते हुए वीडियो जारी किए

Hamas-Israel War: फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास द्वारा बीते साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया गया था। ये हमला तब हुआ था जब इजरायली लोग कई अन्य विदेशी मेहमानों के साथ नोवा संगीत समारोह में व्यस्त थे। अचानक किए गए घातक हमले में कम से कम 12,05 लोग मारे गए और 250 अधिक बंधक बनाए गए। इस घटना को अब एक साल हो गए हैं।

पहली वर्षगांठ पर इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने हमास के हमले के अनदेखे फुटेज दिखाते हुए वीडियो जारी किए। IDF द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में मल्टीडोमेन या "घोस्ट" इकाई के सैनिकों को किबुत्ज़ रीम में कार्रवाई करते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरे में सेडरोट के पुलिस स्टेशन पर लड़ाई के बाद की स्थिति दिखाई गई है।

On the eve of the first anniversary of the October 7 massacre, the IDF is airing previously unreleased footage from the onslaught.



The first clip shows troops of the elite Multidomain Unit, or "Ghost" Unit, operating in Kibbutz Re'im on the morning of October 7. During the… pic.twitter.com/ac2xj2lKnC