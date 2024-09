इजरायली सेना का दावा- हवाई हमले में मारा गया हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह, एक अन्य कमांडर भी ढेर

Highlights इजरायली सेना का कहना है कि बेरूत हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह मारा गया आईडीएफ के अनुसार हवाई हमले में हसन नसरल्लाह एक अन्य कमांडर के साथ मारा गया इज़रायली सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादव शोशानी ने एक्स पर घोषणा की

Hassan Nasrallah killed: इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ के अनुसार हवाई हमले में हसन नसरल्लाह एक अन्य कमांडर के साथ मारा गया।

“Operation New Order” is Israel’s name for the @IDF mission that successfully eliminated Hezbollah chief Hassan Nasrallah.



It’s a new dawn, it’s a new day, and I’m feeling good. pic.twitter.com/07pPjuk0Vy