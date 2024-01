इजरायल ने सीरिया की राजधानी में की स्ट्राइक, ईरानी-सीरियाई लीडर कर रहे थे बैठक, 5 की गई जान

Highlights इजरायल ने सीरिया में की स्ट्राइक हमले के शिकार हुए परिसर में ईरानी और सीरियाई लीडर कर रहे थे बैठक इस हमले में 5 लोगों के मारे जानी की पुष्टि हुई है

नई दिल्ली: इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्ट्राइक कर दी है। इस हमले में परिसर में 5 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। खबरों की मानें तो इस बिल्डिंग में ईरान और सीरिया के लीडर इजरायल-हमास से उत्पन्न हुए मध्य एशिया टेंशन को लेकर बैठक कर रहे थे।

इजरायल ने चार मंजिला परिसर पर स्ट्राइक की है, इस हमले में 5 लोगों के मारे जानी की पुष्टि हुई है। एएफपी को मानवाधिकारों के लिए सीरियाई रिसर्च ने बताया कि हमले का शिकार हुआ परिसर पूरी तरह से तहस-नहस हो गया है।

इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे मानवाधिकारों के लिए सीरियाई रिसर्च ने कहा कि सीरिया के अंदरुनी नेटवर्क का इस्तेमाल कर लक्षित टारगेट पर हमला किया है। गौर करने वाली बात यह है कि यह क्षेत्र के हिसाब से बेहद सुरक्षित है। यहां पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) और ईरान समर्थक फिलिस्तीनी गुटों के नेताओं का घर है। इस रिसर्च डिपार्टमेंट के निदेशक रामी अब्देल रहमान ने कहा, "वे निश्चित रूप से उन समूहों के वरिष्ठ सदस्यों को निशाना बना रहे थे"।

यह स्ट्राइक सुबह के समय हुई, इस बात की जानकारी साना न्यूज एजेंसी ने दी है। एजेंसी ने बताया कि यह हमला इजरायल ने दमिश्क की पास के इलाके माजेह में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाकर किया गया।

माजेह क्षेत्र में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर और अधिकारियों का घर भी है, इसके साथ ही कई देशों के राजदूत भी रहते है और सीरिया के कई प्रसिद्ध होटल भी यहीं है। वहीं, एपी ने बताया कि इजरायली मिसाइल में परिसर तो ढह गई है और करीब 10 लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की है।

पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ये हमले तेज हो गए हैं। हाल के महीनों में दक्षिणी लेबनान में इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच नियमित रूप से सीमा पार से गोलीबारी देखी गई है। हालांकि, इजराइल ने इन हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस महीने की शुरुआत में इजराइल द्वारा किए गए हमले में बेरूत में हमास के शीर्ष कमांडर सालेह अरौरी की मौत हो गई थी।

