Israel-Iran War: यूएस ने अपने नागरिकों के लिए जारी की वर्ल्डवाइड चेतावनी, ईरान पर हमले के बाद सावधान रहने की दी सलाह

Israel-Iran War: ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले के एक दिन बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी सहित सलाह जारी की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने “विश्वव्यापी सावधानी सुरक्षा अलर्ट” जारी किया। अपने सुरक्षा अलर्ट में, इसने विदेशों में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी।

यात्रा में संभावित व्यवधानों और प्रदर्शनों को चिह्नित करते हुए, सुरक्षा अलर्ट में कहा गया है, “इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण मध्य पूर्व में यात्रा में व्यवधान और हवाई क्षेत्र का समय-समय पर बंद होना पड़ा है। विदेशों में अमेरिकी नागरिकों और हितों के खिलाफ प्रदर्शनों की संभावना है।”

दुनिया भर के अमेरिकी नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह करते हुए, सलाह में कहा गया है, “विदेश विभाग दुनिया भर के अमेरिकी नागरिकों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह देता है। कृपया यात्रा की योजना बनाते समय हमारी यात्रा सलाह, देश की जानकारी और किसी भी हालिया सुरक्षा अलर्ट को ध्यान से पढ़ें।”

