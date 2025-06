Israel-Iran Ceasefire: इधर युद्ध विराम का दावा कर रहे ट्रंप, उधर ईरान-इजरायल में मिसाइल हमले जारी; पढ़ें अब तक की अपडेट

Israel-Iran Ceasefire: इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में बीच में कूदे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी फजीहत पूरे विश्व में करा रहे हैं। एक तरह जहां ट्रंप दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराने का दावा कर रहे हैं वहीं, मंगलवार को ईरान ने ताजा हमले करते हुए इजरायल के चार लोगों को मार गिराया है। हवाई हमले के जवाब में इजरायल में हमले के लिए तैयार है।

इस बीच, डोनाल्ड ट्रंप अपील कर रहे हैं कि युद्ध विराम अब प्रभावी है। कृपया इसका उल्लंघन न करें। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों देशों को सीजफायर मानने की अपील कर रहे हैं हालांकि, दोनों देशों ने इस युद्ध विराम की कोई पुष्टि नहीं की है।

"Ceasefire in effect, don't violate it," says US President Trump even as both sides report continued attacks



