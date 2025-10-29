Israel-Hamas War: गाजा में फिर तबाही का मंजर, इजरायल ने हमास पर किए ताबड़तोड़ हमले; लगभग 30 की मौत

By अंजली चौहान | Updated: October 29, 2025 08:29 IST

Israel-Hamas War:गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार, गाजा पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 30 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए, जबकि इजरायली सेना ने हमास पर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

Israel-Hamas War: इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के बावजूद एक बार फिर इजरायल ने हमले शुरू कर दिए हैं। एएफपी ने बुधवार को गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के हवाले से बताया कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में इज़राइली हमलों में कम से कम 30 लोग मारे गए, जबकि दर्जनों अन्य घायल हुए।

यह संख्या गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी द्वारा यह बयान दिए जाने के कुछ घंटों बाद सामने आई कि इज़राइल ने मंगलवार को चल रहे युद्धविराम के बावजूद हवाई हमले किए। इससे पहले, इज़राइली सेना ने हमास पर अपने सैनिकों पर हमला करने और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बसल के हवाले से कहा गया, "गाजा पट्टी पर इज़राइली हमलों के परिणामस्वरूप कम से कम 30 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं, और हमारे दल अभी भी मलबे के नीचे से मृतकों और घायलों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं।"

हालांकि, पिछले हफ्ते इज़राइल का दौरा करने वाले ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों की एक परेड में शामिल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि मंगलवार की "झड़पों" के बावजूद "युद्धविराम कायम है"।

कैपिटल हिल में उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि इधर-उधर छोटी-मोटी झड़पें नहीं होंगी।" अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा, "हम जानते हैं कि हमास या गाज़ा में किसी और ने एक (इज़राइली) सैनिक पर हमला किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इज़राइली जवाब देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बावजूद राष्ट्रपति की शांति बनी रहेगी।"

मंगलवार को, इज़राइली विमानों ने गाज़ा में हमले किए, जब इज़राइल ने आतंकवादी समूह हमास पर फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा इस महीने की शुरुआत में किए गए एक नाज़ुक समझौते का नवीनतम परीक्षण था।

रॉयटर्स ने स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि इन हमलों में कम से कम 26 लोग मारे गए, जिनमें मध्य गाज़ा पट्टी के बुरेज शरणार्थी शिविर में एक घर में हुए हमले में पाँच, गाज़ा शहर के सबरा इलाके में एक इमारत में चार और खान यूनिस में एक कार में पाँच लोग शामिल हैं।

अमेरिका समर्थित संघर्ष विराम समझौता 10 अक्टूबर को लागू हुआ, जिससे 7 अक्टूबर, 2023 को इज़राइल पर हमास के नेतृत्व वाले घातक हमलों से शुरू हुए दो साल के युद्ध पर विराम लग गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगाया है।

नेतन्याहू ने हमास पर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया

मंगलवार को, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने बंधकों के शव इज़राइल को लौटाने की प्रक्रिया में कुछ गलत अवशेष सौंपकर युद्धविराम का उल्लंघन किया है।

नेतन्याहू ने कहा कि सोमवार को सौंपे गए अवशेष ओफिर ज़ारफ़ाती के थे, जो हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के हमले में मारे गए एक इज़राइली नागरिक थे। युद्ध के दौरान इज़राइली सैनिकों द्वारा ज़ारफ़ाती के अवशेषों को आंशिक रूप से पहले ही बरामद कर लिया गया था।

हमास ने शुरुआत में इसके जवाब में कहा था कि वह मंगलवार को गाजा में एक सुरंग में मिले एक लापता बंधक का शव इज़राइल को सौंप देगा।

हालांकि, समूह की सशस्त्र शाखा, अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने बाद में कहा कि वह नियोजित हस्तांतरण को स्थगित कर देगा, क्योंकि इज़राइल ने युद्धविराम का उल्लंघन किया है।

मंगलवार देर रात अल-क़स्साम ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने गाज़ा में तलाशी अभियान के दौरान दो इज़राइली बंधकों, अमीरम कूपर और सहर बारूक के शव बरामद किए हैं। हमास ने कहा कि नेतन्याहू इज़राइल के दायित्वों से पीछे हटने के बहाने ढूंढ रहे हैं।

युद्धविराम की शर्तों के तहत, हमास ने लगभग 2,000 फ़िलिस्तीनी दोषियों और युद्धकालीन बंदियों के बदले सभी जीवित बंधकों को रिहा कर दिया, जबकि इज़राइल ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और अपना आक्रमण रोक दिया।

