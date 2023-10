Israel-Hamas War: इजरायल डिफेंस प्रवक्ता ने हमास की क्रूरता को बताया जॉम्बी फिल्मों से प्रेरित, कहा- "हथकड़ी बांधकर बच्चों, महिलाओं को मारी गई गोली"

Highlights हमास का हमला जॉम्बी फिल्म से प्रेरित- इजरायल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता हमास के हमले में इजरायल के 1200 नागरिक मारे गए हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए इजरायल हमास पर लगातार हमले कर रहा है

जेरुसलम: इजरायल में हुए धमाकों पर इजरायल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉनरिकस ने कहा हमास का ये सभी हमले एक जॉम्बी फिल्म से प्रेरित थे, जहां एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ था। उन्होंने कहा कि यह विश्वास करना काफी कठिन हो रहा है कि इस तरह की निर्मम हत्या हमास कर सकता है।

साथ ही वीडियो को शेयर कर इजरायली आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिंट कॉनरिकस ने कहा कि फिल्म में भी मासूमों के सिर काट दिए जाते हैं, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने इसके साथ ही इजरायली नागरिकों के साथ मासूम पर हुए अत्याचारों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि हमास के हमले में मारे गए इजरायी बच्चों के सिर कटे मिले हैं।

प्रवक्ता कॉनरिकस ने कहा, "हर जगह शव बिखरे हुए थे, जो पूरे तरह से लहूलुहान थे, साथ ही महिलाएं और बच्चे को हथकड़ी पहनाकर गोली मारी गई, इतने पर ही नहीं रुके हमास के आतंकी, उन्होंने सभी को जलाया। उन्होंने ये भी बताया कि या कुछ को घरों के अंदर जला दिया गया और कुछ का घर में ही दम घुट गया। हमास के हमले को जवाब देने के लिए इजरायल ने गाजा पर हमले किए हैं।

उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकता हमास के कमांडरों और सीनियर अधिकारियों को खत्म करना चाहते हैं। साथ ही ये भी कहा कि जैसे ही हमास के कमांडरों के ठिकानों का खुफिया तरीके से पता चलता है तभी हम उन्हें हमला कर खत्म कर देंगे।

प्रवक्ता ने हमले को लेकर वर्तमान स्थिति पर कहा कि जहां कहीं भी हमास से जुड़े आर्थिक गतिविधि चल रही हो, विकास का कार्य हो रहा हो या कोई आरएंडडी का काम चल रहा हो तो भी हम एयर स्ट्राइक कर खत्म करेंगे।



इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमनें पर्याप्त मात्रा में सैनिक तैनात कर दिया है और बॉर्डर के दक्षिणी हिस्से पर भी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही हिजबुल्लाह के सभी प्रयासों के नाकाम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका का नौसेनिक दल भी मेडिटेरियन समुद्र की तरफ बढ़ रहा है और लगभग वह पहुंच चुका है।

वहीं, व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के को-ओर्डिनटर जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिकी फाइटर प्लेन यूएसएस ड्वाइट डी ऐशनहोवर भी मेडिटेरियन समुद्र की तरफ पहुंचेगे।

इजरायल से आई खबरों के मुताबिक, 51 फिलीस्तीन लोग मारे जा चुके हैं और 281 हमले में घायल हुए हैं। बीती रात से हवाई हमले जारी है। वहीं हमास ने शनिवार को हमले में 1200 इजरायली लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन, अब इजरायल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो हमास के सभी आतंकी संगठन को खत्म करके रहेंगे।

#WATCH | On the Israel-Palestine conflict, IDF Spokesperson Jonathan Conricus says "The scenes are out of a zombie movie. It is a war zone...Many body bags were evacuated from that Kibbutz, including those of children and babies. We got very disturbing reports that came from the… pic.twitter.com/yYxpijodPr