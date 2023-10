Israel-Hamas War: भारत ने मिस्र के रास्ते सी-17 विमान से गाजा को भेजी मदद, पीएम मोदी ने फिलिस्तीन राष्ट्रपति से की बात

Highlights भारत ने एयरफोर्स के सी-17 विमान से गाजा को राहत सामग्री भेजी है इसमें वो सभी जरुरतमंद चीज़ें शामिल हैं, जिसका इस्तेमाल रोजाना के आधार पर सभी लोग करते हैं चिकित्सा सहायता और इतने टन आपदा राहत सामग्री शामिल हैं

नई दिल्ली: गाजा और इजरायल युद्ध के बीच भारत ने फिलिस्तीन को मदद भेजी है। इसके लिए भारत सरकार ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से इंडियन एयरफोर्स के सी-17 विमान से यह राहत सामग्री दी है। इसमें वो सभी जरुरतमंद चीज़ें शामिल हैं, जिसका इस्तेमाल रोजाना के आधार पर सभी करते हैं।

🇮🇳 sends Humanitarian aid to the people of 🇵🇸!



इस बात की जानकारी खुद विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ट्वीट कर कहा कि भारत गाजा के लोगों के लिए मदद भेज रहा है।

सहायता में भारत से 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री गाजा को दी गई हैं। यह विमान मिस्र के एल-अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ है। राहत सामग्री में दवाएं, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, तंबू, स्वच्छता सुविधाएं और पानी को शुद्ध करने वाली टैबलेट समेत कई जरुरतमंद वस्तुएं गाजा भेजी गई हैं।

