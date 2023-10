इजरायल ने 11 लाख लोगों को गाजा छोड़ने का दिया आदेश, यूएन ने कहा- इसके होंगे विनाशकारी परिणाम

Highlights इजरायल ने उत्तरी गाजा के 11 लाख लोगों को अपना ठिकाना बदलने का आदेश दिया है इस बात से संयुक्त राष्ट्र बेहद चिंतित है क्योंकि यूएन का मानना है कि यह काफी विनाशकारी हो सकता है

यरुशलम: एपी के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर वहां से चले जाने का शुक्रवार को निर्देश दिया है। यूएन के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि इस आदेश से विनाशकारी मानवीय परिणाम सामने आने का खतरा पैदा हो गया है। यह आदेश ऐसे वक्त आया है जब इजराइल ने हमास के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई तेज की है।

इस आदेश का निहितार्थ यह हो सकता है कि जमीनी हमले तेज किए जा सकते हैं, हालांकि इजराइल की सेना ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। गुरुवार को सेना ने कहा था कि वह जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस संबंध में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इजरायल सेना ने संयुक्त राष्ट्र को शुक्रवार को जानकारी दी कि गाजा के 11 लाख फिलिस्तीनियों को अपना ठिकाना गाजा के उत्तरी क्षेत्र से दक्षिण क्षेत्र में जाने को कहा है। गाजा के इन सभी लोगों को अगले 24 घंटे में अपना स्थान बदलना होगा अन्यथा इजरायल हमला करेगा और ये सभी उसका शिकार बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि फिलिस्तीनियों को साथ ही साथ यह डर है कि इजरायल योजनाबद्ध तरीके से उनकी जमीनों पर हमला कर सकता है।

इजरायली सेना ने चेतावनी पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इजरायल ने गाजा सीमा के पास टैंक को एक साथ तैनात कर दिया है और हमास द्वारा इजरायल में घातक हमले के बाद फिलिस्तीनी क्षेत्र पर लगातार इजरायल हवाई हमले कर रहा है। लेकिन, यह चेतावनी देकर इजरायल ने हमास के लोगों के प्रति मानवीय संवेदना प्रकट की है क्योंकि हमास ने तो बिना कुछ देखे ही इजरायल के लोगों को अपना शिकार बनाया था।

"The IDF calls for the evacuation of all civilians of Gaza City from their homes southwards for their own safety and protection and move to the area south of the Wadi Gaza, as shown on the map," tweets Israel Defence Forces. pic.twitter.com/AElMOA4G2z