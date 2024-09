Israel Strikes On Hezbollah: हिज़्बुल्लाह के 300 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले, इजरायल ने की भीषण एयर स्ट्राइक, देखिए

Highlights इजरायली सेना ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर लगभग 300 हमले किए पश्चिम एशिया में तनाव नए सिरे से बढ़ने की आशंका लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इसे विनाशकारी बताते हुए निंदा की

Israel Strikes On Hezbollah: इजरायली सेना ने सोमवार को कहा कि उसने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर लगभग 300 हमले किए हैं। इस कार्रवाई से पश्चिम एशिया में तनाव नए सिरे से बढ़ने की आशंका है। आईडीएफ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जनरल स्टाफ के प्रमुख ने आईडीएफ मुख्यालय के भूमिगत संचालन केंद्र से लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमलों को मंजूरी दी है। आज तक हिज़्बुल्लाह के 300 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं।

The Chief of the General Staff approves strikes on Hezbollah targets in Lebanon from the IDF Headquarters Underground Operations Center. So far, more than 300 Hezbollah targets have been struck today. pic.twitter.com/hbNKWJ8QAs — Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024

एक सैन्य प्रवक्ता ने एएफपी को बताया कि सुबह करीब 150 हमले हुए। उन्होंने बताया कि ये हमले सुबह 7:30 बजे तक हुए। आईडीएफ द्वारा अपने सैन्य हमलों की घोषणा करने के कुछ ही समय बाद, लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इसे विनाशकारी बताते हुए निंदा की। मिकाती ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि लेबनान पर जारी इजरायली आक्रमण हर मायने में विनाश का युद्ध है और एक विनाशकारी योजना है जिसका उद्देश्य लेबनान के गांवों और कस्बों को नष्ट करना है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और महासभा और प्रभावशाली देशों से इजरायली आक्रमण को रोकने का आग्रह किया।

Israel launched widespread strikes across Lebanon on Monday morning "following indications Hezbollah was preparing to fire towards Israeli territory," says Admiral Daniel Hagari pic.twitter.com/qAqw2bIGKg — The National (@TheNationalNews) September 23, 2024

हमले से पहले इज़रायली सेना ने लेबनान के लोगों से हिज़्बुल्लाह के ठिकानों से दूर जाने को कहा और ईरान समर्थित समूह के खिलाफ़ और अधिक "व्यापक और सटीक" हमले करने की कसम खाई। सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगरी ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हम लेबनान के उन गांवों के नागरिकों को सलाह देते हैं जो इमारतों और क्षेत्रों के आस-पास स्थित हैं, जिनका इस्तेमाल हिज़्बुल्लाह द्वारा सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि हथियार रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इलाके, वे अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत खतरे से दूर चले जाएँ।

🎯 More than 320 terror targets have been struck in Lebanon since this morning. pic.twitter.com/fr4D4niInr — Israel War Room (@IsraelWarRoom) September 23, 2024

हगरी ने कहा कि सेना ने सोमवार सुबह से हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर नए हमले शुरू किए हैं। उन्होंने साफ किया कि आईडीएफ उन आतंकी ठिकानों के खिलाफ़ व्यापक और सटीक हमले करेगा, जो पूरे लेबनान में व्यापक रूप से मौजूद हैं।

